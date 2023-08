Produktivita zamestnancov klesá vždy v poobedňajších hodinách. Výrazný pokles produktivity a častejšie chyby sú však badateľné predovšetkým v závere pracovného týždňa, odhalila nová štúdia.

Tím vedcov z americkej A&M University v Texase počas dvoch rokoch podrobne sledoval prácu 800 kancelárskych zamestnancov, píše CNBC. Na rozdiel od iných obdobných štúdií, ktoré sú založené na hodnotiacej báze, sa vedci v tomto prípade zamerali na počítačové dáta, akými sú rýchlosť písania, robenie pravopisných chýb, alebo aktivita myši.

Výsledky ukázali, že práca zamestnancov sa spomaľuje poobede, pričom najmä v piatok je ich aktivita výrazne pomalšia a výskyt chýb vyšší.

„Počet úloh, ktoré zamestnanci splnia, rastie od pondelka do stredy, a klesá vo štvrtok a piatok,“ uviedol jeden z autorov štúdie Taehyun Roh.

Vyjadrenia zamestnancov, ktorí boli súčasťou štúdie, zároveň naznačujú, že by v pracovnom procese uvítali väčšiu flexibilitu. Až 61 percent z nich sa vyjadrilo, že by preferovali skrátený pracovný týždeň. Tretina by dokonca zmenila zamestnanie, ak by im nový zamestnávateľ takúto možnosť ponúkol.

„Flexibilné pracovné podmienky, akými sú hybridná práca či kratší pracovný týždeň, by mohli zmierniť negatívne dopady dlhých týždňov na zamestnancov a zlepšiť ich produktivitu,“ doplnili vedci.