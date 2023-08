Tracy Brittová Coolová sa preslávila tým, že prácu v Berkshire Hathaway získala vďaka listu, ktorý v roku 2009 poslala jej generálnemu riaditeľovi Warrenovi Buffettovi. Podľa svojich slov o správnosti rozhodnutia vtedy ani na chvíľu nezapochybovala, píše Business Insider.

„Risk je pomerne nízky – maximálne niekto povie ‚nie‘. Prečo to teda neskúsiť?“ povedala Coolová v rozhovore pre CNBC. Vďaka listu sa jej podarilo s Buffettom stretnúť, pričom na ich prvú schôdzku priniesla kukuricu a paradajky zo svojej farmy. Podľa New York Times si tým chcela uctiť ich spoločný pôvod, keďže obaja vyrastali na americkom Stredozápade.

Coolová začala krátko nato pre Buffetta pracovať ako finančná asistentka a postupne sa vypracovala na jednu z jeho najbližších spolupracovníčok. Známy investor ju dokonca viedol k oltáru, keď sa v roku 2013 vydávala za svojho terajšieho manžela Scotta Coola.

Američanka priznala, že už ako študentka zvykla písať listy ľuďom, ktorých obdivovala. Vďaka tejto iniciatíve sa jej podarilo stretnúť napríklad aj s generálnymi riaditeľmi spoločností Morgan Stanley či Bear Stearns.

„Nepísala som tie listy preto, lebo som chcela prácu. To nebol dôvod, prečo som tých ľudí kontaktovala. Robila som to preto, lebo som chcela byť pozornejšia. V prípade Berskshireu to ale viedlo k získaniu práce,“ vysvetlila Coolová. Stretnutia s generálnymi riaditeľmi ju totiž nútili dopredu sa na ne pripraviť a premyslieť si zmysluplné otázky.