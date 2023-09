V Európskej únii každý druhý, na Slovensku iba každý tretí podnik vlani organizoval pracovné rokovania prostredníctvom internetu. Medzi krajinami EÚ sú výrazné rozdiely. Najviac, takmer 80 percent užívateľov je medzi švédskymi, fínskymi a dánskymi podnikmi. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Eurostat, ktorý zisťoval online prácu v podnikoch s minimálne desiatimi zamestnancami.

Slovenský podnikateľský sektor ponúka prácu cez internet v relatívne nízkej miere. Podobne sú na tom len štyri krajiny únie, medzi nimi aj susedné Maďarsko s menej ako tretinou firemných užívateľov. Pritom internetové pokrytie firiem naprieč krajinami EÚ je približne vyrovnané.

Čoraz populárnejší home office

Pandémia zmenila pracovné modely vo firmách. Virtuálne stretnutia boli v jej počiatočnej fáze pre niektoré podniky nevyhnutnosťou, neskôr vítaným zefektívnením práce bez nutnosti cestovania. Podniky sprístupnili svojim zamestnancom pracovné e-maily a ponúkli vzdialený prístup k interným dokumentom. Menšia časť z nich sprístupnila cez internet aj firemný softvér alebo obchodné aplikácie, akými sú účtovné evidencie a systémy predaja, objednávok či riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Prístup k práci na diaľku ponúkajú väčšinou najväčšie podniky s vyše 250 ľuďmi. Veľké firmy ponúkali svojim zamestnancom spravidla všetky typy vzdialeného prístupu. Vo väčšine krajín, vrátane Slovenska, to bol každý deviaty veľký podnik. Zo stredne veľkých podnikov od 50 do 250 zamestnancov zvyčajne každý ôsmy, nie však na Slovensku.

Len polovica tunajších stredných podnikov umožňuje pracovné mítingy prostredníctvom internetu. Vzhľadom na priemyselnú špecializáciu ekonomiky by to bolo pochopiteľné, ak by podobné výsledky mali porovnateľné ekonomiky. Lenže v Maďarsku, Poľsku či pobaltských krajinách si na online prácu zvyklo okolo 60 percent, v Česku a Estónsku 70 percent stredných firiem.

Len štvrtina firiem má bezpečnostné usmernenia

Vzdialený pracovný prístup najmenej využívajú malé firmy, na Slovensku len 28 percent z nich. Svojim zamestnancom najčastejšie poskytli prístup len k elektronickej pošte, bez kľúča k podnikovým aplikáciám alebo softvéru.

Väčšina firiem, využívajúcich vzdialený prístup, zanedbáva bezpečnostné požiadavky pri práci cez internet. Len štvrtina slovenských firiem má bezpečnostné usmernenia, akými sú požiadavky na heslá alebo šifrovanie end-to-end. V EÚ je to tretina firiem. Na kyberbezpečnosť pri vzdialenom prístupe k e-mailom, interným dokumentom či aplikáciám najmenej dbajú maďarské firmy. Len 15 percent z nich sa snaží chrániť bezpečnostnými usmerneniami.