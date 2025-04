Yann Magnan je generálnym riaditeľom fintech spoločnosti 73 Strings. Keďže firmu založil počas pandémie, po prvýkrát sa s nádejnými partnermi a klientmi začal osobne stretávať až v roku 2022. V tom čase ich zvykol pozývať na luxusné večere. Čoskoro si všimol, že ich nespája len práca. „Každé ráno sa venujem nejakej fyzickej činnosti – buď si zacvičím, alebo idem na hodinu fitnessu či si zabehám. Ľudia, s ktorými som sa v rámci práce stretával, to mali rovnako,“ prezradil portálu Business Insider.

Okrem pozývania na večere sa ich teda začal pýtať, či si s ním ráno nepôjdu zabehať alebo zacvičiť. Tú istú taktiku začal praktizovať aj na konferenciách a dokonca aj so zamestnancami. „Má to skvelý ohlas a je to výborná obchodná taktika. Je zábavná, ľudia si ju užívajú a zároveň sa počas nej dá dobre pokecať,“ vysvetlil Y. Magnan. K networkingu cez cvičenie sa tak riaditeľ dostal úplnou náhodou, no podľa jeho slov sa mu veľmi osvedčil. Zabil ním dve muchy jednou ranou, keďže robí, čo má rád, a zároveň buduje biznis.

Počas cvičenia sa riaditeľ s klientmi a partnermi nikdy nesnaží uzatvárať obchodné dohody. Ide mu len o to, aby sa obe strany lepšie spoznali. „Ak si ako ľudia sadneme, potom sa porozprávame aj o obchode,“ dodal.

V súčasnosti to má rozdelené tak, že zhruba 70 percent stretnutí tvoria večere a zvyšných 30 fyzické aktivity. V priemere tak chodí „pracovne cvičiť“ iba raz týždenne. Keďže ale popularita zdravého životného štýlu rastie, riaditeľ predpovedá, že v priebehu nasledujúcich pár rokov bude tento pomer 50:50.

Y. Magnan je presvedčený, že spoločné cvičenie môže prísť vhod aj pri prijímaní nových zamestnancov. Niekoľkých už na základe neho sám zamestnal. Súčasný vedúci personálu v 73 Strings bol kedysi riaditeľovým „sparingpartnerom“ vo fitku. Po niekoľkých mesiacoch ho u seba zamestnal, pretože sa mu páčil jeho prístup a súťaživosť. „Samozrejme, mal aj potrebné skúsenosti a kvalifikáciu,“ dodal Y. Magnan.