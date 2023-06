Keď sa Kerstin Roethlisbergerová narodili deti, urobila to, čo väčšina matiek vo Švajčiarsku – našla si brigádu. Podľa 52-ročnej učiteľky to bolo „riešenie snov“, no zároveň aj jedinou možnosťou, keďže jej manžel pracoval na plný úväzok a pár nenašiel žiadnu cenovo dostupnú škôlku.

Situácia, v ktorej sa Roethlisbergerová ocitla, je vo Švajčiarku podľa agentúry Bloomberg čoraz bežnejšou normou. Krajina má v rámci štátov OECD najvyššiu úroveň matiek pracujúcich na čiastočný úväzok a takisto eviduje výrazný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov.

Menej odpracovaných hodín tu znamená nižší plat, menej skúseností a nižšie dôchodky. To vedie k väčšiemu prehĺbeniu nerovnosti medzi pohlaviami. Ženy to navyše oproti mužom stavia do horšej pozície v prípade, že sa rozhodnú partnerský vzťah ukončiť.

Zakorenené tradície

Švajčiarsky trh práce sa rodičovstvu efektívne prispôsobil, čo čiastočne kompenzuje nedostatočnú podporu zo strany štátu. Zároveň však upevňuje tradičné rodinné vzorce.

„Keď sa pozriem na mladé dievčatá okolo seba – všetky stále vyrastajú s týmito vzormi rozdelenia úloh: mama je doma a stále trochu pracuje, otec pracuje na plný úväzok,“ vysvetlila náladu v spoločnosti Roethlisbergerová.

Práca na čiastočný úväzok je dôležitou súčasťou pracovného prostredia v krajine. Väčšina voľných pracovných miest na webovej stránke Švajčiarskej národnej banky napríklad ponúka možnosť odpracovať menej než plný pracovný týždeň.

Rozdiel v odmeňovaní

Švajčiarske ženy v prieme zarábajú o 18 percent menej než muži. Je však zaujímavé sledovať, aký rozdiel v rámci ohodnotenia spôsobuje rodinný stav pracovníkov. Slobodné ženy pracujúce na plný úväzok vo Švajčiarsku zarábajú len o 5 percent menej než slobodní muži. Pri vydatých pároch je rozdiel na úrovni 25 percent. V prípade práce na čiastočný úväzok je rozdiel v platoch ešte väčší.

Tieto údaje sú dôkazom toho, ako Švajčiarsko stále presadzuje tradičný rodinný model, v ktorom sa manžel venuje kariére a manželka ho v tom podporuje, stará sa o deti i domácnosť. V boji za rovnaké mzdy sa už niektoré ženy vydali protestovať do ulíc.

Drahé škôlky

Na vidieku a v nemecky hovoriacej časti Švajčiarska sú služby poskytujúce starostlivosť o deti skôr vzácnosťou. Navyše sú drahé a väčšina obyvateľov im veľmi neverí. V mestách je situácia podobná.

Meghan O'Donnellová pracuje na plný úväzok ako manažérka v treťom najväčšom švajčiarskom meste. O jej trojročnú dcéru sa počas pracovných dní starajú učiteľky v miestnej škôlke, za ktorú mesačne platí 2 500 frankov (2 560 eur). Voľnočasové aktivity a opatrovateľka ju stoja ďalších tisíc frankov.

„Existuje dôvod, prečo mám v tejto krajine len jedno dieťa,“ prezradila 36-ročná O'Donnellová a dodala, že by bolo „nepochybne náročné“ mať viac detí a chodiť zároveň do práce, ak by jej s povinnosťami nevedeli pomôcť napríklad starí rodičia.