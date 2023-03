Slovenské novošlachtence nájdete na WinePlanet.sk

Slovenské vinohradnícke oblasti tvoria severnú hranicu pestovania viniča v Európe. Popularita novošľachtencov je na vzostupe a aj ich podiel na celkovej rozlohe slovenských vinohradov rok čo rok rastie. Oproti tradičným odrodám viniča dozrievajú skôr, vďaka čomu dokážu za kratší čas vyprodukovať úrodu. Hlavnou úlohou novošľachtencov je schopnosť zvýšiť výnosy a cukornatosť hrozna.

Biele novošľachtence

Devín

Devín bol prvou zaregistrovanou bielou odrodou muštového hrozna na Slovensku. Vznikla už v roku 1958 krížením Tramínu červeného s Veltlínskym červeno-bielym no zaregistrovaná bola až v roku 1997. V aróme a chuti Devína môžeme nájsť Tramín no aj muškátové tóny. Po napadnutí botrytídou vytvára cibéby, základ pre výrobu hrozienkových výberov.

Odporúčame Karpatská Perla Devín, nájdete na www.wineplanet.sk

Milia

Odrodu Milia vyšľachtili krížením odrôd Müller-Thurgau a Tramín červený v roku 1973 vo výskumnej stanici vinohradníckej a vinárskej v Šenkviciach. Registrácia tejto odrody bola zavŕšená v roku 2002. Ide o stredne skorú odrodu, ktorá dozrieva v druhej polovici septembra. Vína z tejto odrody sú stredne plné a aromatické.

Vyskúšajte polosuché víno Frtus Winery Milia Premium, kúpite na www.wineplanet.sk

Noria

Noria vznikla krížením odrôd Rizling rýnsky a Semillon a zaregistrovaná bola v roku 2002o výskumnej stanici vinohradníckej a vinárskej vo Veľkom Krtíši. Vína z tejto odrody sú harmonické s jemnými kyselinami a výraznou arómou. Noria dozrieva v rovnakom období ako Rizling Rýnsky (v prvej polovici októbra) a je odolná proti zimným mrazom. Oproti Rizlingu dosahuje v vyššiu priemernú cukornatosť s nižším obsahom kyselín.

Odporúčame polosuché víno Chateau Rúbaň Noria, hľadajte na www.wineplanet.sk

Breslava

Vznikla v roku 1960 trojitým krížením odrôd (Chrupka ružová x Tramín červený) s talianskou odrodou St. Maria d’Alcantara. Odroda bola oficiálne zaregistrovaná v roku 2011. Dosahuje vysokú a pravidelnú úrodu. Svojimi vlastnosťami sa hodí najmä do teplejších oblastí Slovenska.

Top Breslava je od Château Belá, nájdete na www.wineplanet.sk



Hetera

Odroda Hetera vznikla v roku 1965 krížením Tramínu červeného a Veltlínskeho červeno-bieleho. Do Listiny registrovaných odrôd bola oficiálne zaregistrovaná v roku 2011. Hodí aj na výrobu prírodne sladkých vín. Je predurčená do teplých polôh.

Vyskúšajte sladké víno Žitavské vinice Hetera, nájdete na www.wineplanet.sk

Modré novošľachtence

Dunaj

Odroda Dunaj vznikla trojitým krížením odrôd (Muškát Boutchet x Oporto) x Svätovavrinecké. Registrácia prebehla v roku 1997. Dunaj má kratšie vegetačné obdobie. Na jar pučí neskôr, vďaka čomu je odolnejší voči mrazom, no dozrieva už koncom septembra. Najlepší Dunaj sa rodí práve neďaleko brehov tejto rieky.

Odporúčame červené víno Kasnyik Dunaj Organic, nájdete na www.wineplanet.sk