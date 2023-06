O žiadostiach na pripojenie nových zdrojov elektriny do siete by mohla v budúcnosti rozhodovať okrem distribučných spoločností aj Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Tá by automaticky prideľovala voľnú kapacitu na pripojenie potom, ako splnenie technických a obchodných podmienok odobria distribučné spoločnosti.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetike poslancov Petra Kremského a Karola Galeka, ktorý parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania.

„Navrhuje sa, aby každý investičný zámer na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny prešiel najprv posúdením prevádzkovateľa sústavy, do ktorej sa žiadateľ pripája a až pokiaľ je výsledkom tejto fázy posudzovania žiadosti kladné vyjadrenie prevádzkovateľa sústavy, nasleduje veľmi rýchly proces prideľovania voľnej kapacity pripojenia prevádzkovateľom prenosovej sústavy," priblížili poslanci v dôvodovej správe.

Aktuálny stav, v ktorom pripojenie povoľuje distribučná spoločnosť, je podľa nich nevyhovujúci napríklad aj preto, že voľné kapacity určuje štátny správca vední a tá nemá informácie o záujme investorov o pripojenie.

Zmenou by malo byť aj spojenie prideľovania voľnej kapacity pripojenia s povinnosťou zložiť primeranú finančnú zábezpeku. Tá by sa vrátila žiadateľovi až po uvedení zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do prevádzky.

Motiváciu žiadateľov napredovať pri povoľovaní a výstavbe týchto zariadení a neblokovať tak kapacity pre prípadných ďalších žiadateľov zabezpečuje aj relatívne krátka platnosť potvrdenia prevádzkovateľa prenosovej sústavy o pridelení voľnej kapacity pripojenia. Tú novela stanovuje na tri mesiace, ak sa na výstavbu vyžaduje osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia resp. jeden rok, ak sa osvedčenie nevyžaduje a projekt smeruje priamo do územného a stavebného konania.

Z rovnakých dôvodov sa navrhuje zaviesť aj časové obmedzenie pre platnosť doposiaľ pridelených voľných kapacít pripojenia. Návrh obsahuje aj opatrenia proti opakujúcim sa a špekulatívnym žiadostiam blokujúcim dostupnú kapacitu.