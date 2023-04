Použitie taktickej jadrovej zbrane na území Ukrajiny by neznamenalo ohrozenie pre českých občanov, povedala v relácii Českej televízie ministerka obrany Jana Černochová (ODS). Česko tiež podľa nej v žiadnom prípade nezvažuje rozmiestnenie jadrových zbraní na svojom území. Reagovala tak na oznámenie Ruska z minulého týždňa, že rozmiestni v susednom Bielorusku taktické jadrové zbrane.

Černochová uviedla, že dopady po využití taktických jadrových zbraní na Ukrajine by pre ČR znamenali nulové riziko. „Ak by sa niečo také stalo, občania ČR nebudú žiadnym spôsobom ohrození," konštatovala. V žiadnom prípade sa podľa nej neuvažuje, že by v Česku boli umiestnené jadrové zbrane. „Nič také nie je na stole," uviedla.

Ministerka očakáva oznámenie o ďalšom posilnení východného krídla NATO na júlovom summite vo Vilniuse. Nastalo by však podľa nej aj bez ruského rozhodnutia rozmiestniť taktické jadrové zbrane v Bielorusku.

Bielorusko v piatok oznámilo, že je v prípade nutnosti pripravené na svoje územie rozmiestniť okrem ruských taktických jadrových zbraní aj zbrane strategické, pod ktoré spadajú napríklad medzikontinentálne balistické rakety. Bieloruský autoritársky vodca Alexander Lukašenko súčasne vyzval na okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a začatie mierových rozhovorov.

Rusko podľa prezidenta Vladimíra Putina o rozmiestnení taktických zbraní rozhodlo s ohľadom na oznámenie Británie, že chce na Ukrajinu dodávať protitankové náboje z ochudobneného uránu.

Nevadilo by jej, keby mier sprostredkovala Čína

Ministerke Černochovej by nevadilo, keby koniec bojov na Ukrajine sprostredkovala Čína. Za kľúčové považuje, aby konflikt skončil čo najskôr, povedala ministerka v programe Otázky Václava Moravca.

Černochová sa obáva, že sa boje po ruskej invázii na Ukrajine nechýlia ku koncu. „NATO robí všetko preto, aby situácia okolo Ruska, ktoré spôsobilo na Ukrajine vojnu, ďalej neeskalovala," povedala. Aliancia sa podľa nej nechce nechať do konfliktu zaťahovať, posielanie zbraní a humanitárnej pomoci na Ukrajinu pokladá za logické.

Za dôležité Černochová považuje aj nevyhýbať sa diplomatickému jednaniu. „Je jedno, či moderátorom bude Západ alebo krajiny, ktoré môžu mať blízko k Rusku," uviedla. Je dôležité, aby sa našiel štát, ktorý bude mať dostatočný rešpekt aj v Rusku. „Celý svet musí urobiť všetko pre to, aby tie hrôzy čo najskôr skončili. Ak sa nájde niekto, kto toho bude schopný, tak mu zatlieskam. Bude mi jedno, ak to bude Čína," dodala.

Španielsky premiér Pedro Sánchez tento týždeň vyzval čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéf únijnej diplomacie Josep Borrell naopak vyhlásil, že Čína nemôže viesť rokovania o mieri, pretože nerobí rozdiel medzi agresorom a napadnutým.