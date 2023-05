O zverenie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do rúk odborníka znalého v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskej výroby listom požiadala prezidentku Zuzanu Čaputovú Potravinárska komora Slovenska. Reagovala tak na podanie žiadosti o odobratie poverenia ďalších dvoch ministrov vlády, vrátane dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana.

Ako v stanovisku uviedla riaditeľka komory Jana Venhartová, pokračujúca deštrukcia vlády ohrozuje základný chod štátu. Na Slovensku v poslednom období rezonuje podľa komory problematika vysokej inflácie v oblasti cien potravín, ktorá patrí k druhej najvyššej v rámci Európskeho únie.

„Je nevyhnutné prijať opatrenia na stabilizovanie situácie a zastavenie zhoršovania potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky. Čakať so zmenami do vytvorenia vlády, ktorá vzíde z volieb v septembri tohto roku, je však veľmi neskoro,“ vysvetlila Venhartová výzvu prezidentke na zverenie rezortu do rúk odborníka, s požiadavkou konzultácie všetkých dôležitých krokov so zástupcami stavovských organizácií, vrátane Potravinárskej komory Slovenska