Osvedčenia o zvolení do Národnej rady (NR) SR si poslanci prevzali v pondelok v historickej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave. Odovzdal im ich predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz. Delegovaní zástupcovia sa stanú zákonodarcami až po zložení poslaneckého sľubu predpísaného Ústavou SR. Ak niektorý sľub odmietne alebo ho zloží s výhradou, stratí mandát. Sľuby budú skladať na ustanovujúcej schôdzi NR SR.

Do parlamentu sa po nedávnych predčasných voľbách do NR SR dostalo celkovo šesť politických strán a hnutí a jedna koalícia. Zvíťazila strana Smer-SD, do parlamentu sa dostali aj poslanci za Progresívne Slovensko, Hlas-SD, KDH, SaS, SNS a koalíciu OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia.