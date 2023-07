Ďalší pokus o začiatok mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) sa začne v stredu od 9:00. Oznámil to v pléne podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) po tom, ako sa ani na druhýkrát nepodarilo v utorok začať rokovanie. Parlament nebol uznášaniaschopný, prezentovalo sa len 71 poslancov z potrebných 76.

Mimoriadnu schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera pre kauzu fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky. Apelujú na vyslanie signálu z parlamentu, že domáce násilie sa netoleruje. Kollár v utorok zopakoval, že odstúpiť nemieni. Za jediný dôvod svojho odvolávania označil to, že chránil život a zdravie svojho ročného dieťaťa.

Pod zvolanie schôdze sa podpísali aj ďalší nezaradení poslanci, členovia klubov SaS i OaANO. Líder obyčajných ľudí Igor Matovič už skôr vyzval Kollára, aby sa ospravedlnil za výrok, že by to urobil aj opätovne. Ak to neurobí, chcel hlasovať za jeho odchod. Za Kollárovo odvolanie plánujú hlasovať aj viacerí nezaradení poslanci. Smer-SD avizoval, že sa na schôdzi nezúčastní. Poslanci okolo Petra Pellegriniho neprídu v plnom počte, na prípadnom hlasovaní sa však zúčastnia a zrejme odvolávanie podporia.

Šéf parlamentu na tlačových konferenciách priznal, že svoju expartnerku pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na jeho očiernenie. Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja.