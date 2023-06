Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) SR žiada zvýšenie platov zamestnancov v sektore o 50 percent oproti súčasnosti, a to minimálne v troch etapách za prvý rok a pol volebného obdobia. Druhou požiadavkou je zrovnoprávnenie verejných a neverejných poskytovateľov v oblasti sociálnych služieb. Po štvrtkovej diskusii so zástupcami politických strán o tom informovala predsedníčka APSS Anna Ghannamová.

„Ak štát dokázal zrovnoprávniť prijímateľov, a teda aj poskytovateľov sociálnych služieb, verím, že to dokáže budúca vláda aj zo samosprávnych verejných zdrojov,“ uviedla Ghannamová. Asociácia žiada tiež zmeniť kompetencie v sociálnych službách a preniesť kompetencie pobytových služieb dlhodobej starostlivosti z obcí a miest na kraje. Ghannamová upozornila na to, že obce a mestá si 14 rokov neplnia svoje povinnosti a 90 percent obcí neplatí k zabezpečeniu sociálnej služby príspevok na prevádzku.

Asociácia je za to, aby finančný príspevok na odkázanosť bol vyplácaný aj na terénnu službu, ktorá by mala podľa APSS zostať v kompetencii obcí. Finančný príspevok v odkázanosti by sa nemal zároveň vyplácať priamo na účet prijímateľa, pretože môže dôjsť k zneužívaniu.

Očakávajú prísľub dofinancovania

Od súčasnej vlády odborníkov Ghannamová očakáva prísľub, že neverejní poskytovatelia budú dofinancovaní tak, aby mohli zvýšiť mzdy do úrovne, ako to urobili verejní poskytovatelia, ktorí na to majú prostriedky z verejných samosprávnych zdrojov. Verejné zariadenia sociálnych služieb boli na konci minulého roka dofinancované na úrovni sedem percent, v lete majú byť podľa Ghannamovej doplnené chýbajúce financie vo výške desať percent.

„Nám tie financie ako neverejným poskytovateľom chýbajú, pretože nemáme iný príjem, než je úhrada klienta, ktorú nemôžeme stanovovať len tak, sú na to limity. Financie majú ísť aj z príspevkov samospráv, kde 90 percent obcí žiadne nedáva, a potom príspevky z ministerstva, ktoré sú limitované, dnes minimálnou mzdou. Žiadame, aby dofinancovanie nastalo ešte z rozhodnutia súčasnej vlády odborníkov,“ uviedla Ghannamová s tým, že ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková pripravila všetky materiály na to, aby sa tak udialo.