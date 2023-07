Z Bratislavy sa stáva moderne mesto a metropola, ktorej dominuje prevažne downtown. Jeho súčasťou bude v ďalších rokoch aj zaujímavý projekt Portum Towers z dielne spoločnosti Top Estates. Práve Top Estates patrí k renomovaným spoločnostiam s množstvom kvalitných projektov v Česku. O projekte Portum Towers porozprávali spoločníci Top Estates Dušan Dvořák (DD) a Petr Teplý (PT).

Čo motivovalo Top Estates, aby vstúpilo do Portum Towers, keďže ide o váš prvý projekt na Slovensku?

DD: Prvotné rozhodnutie nebolo o vstupe do Portum Towers, ale o rozšírení nášho portfólia do Bratislavy. Stalo sa to asi pred štyrmi rokmi, keď sme s Petrom prechádzali nočnou Bratislavou a úplne nás uchvátil downtown. Bratislavu som poznal, bol som tam pred 20 až 30 rokmi, ale ten dojem, čo na mne zanechala pred štyrmi rokmi, bol veľký, pretože skutočne vyrástla do moderného veľkomesta západného strihu. Pocit z downtownu je pre mňa a pre Petra veľmi krásny. Vtedy sme si povedali, že mesto vyrástlo a začali sme hľadať projekty, kam vstúpiť.

Portum Towers bol druhý projekt, ktorý nám bol predstavený. Asi pol roka sme jednali o vstupe, o tom, či tam bude spoločná chémia s vlastníkom, či máme rovnaký pohľad na celú stavbu a projektovanie. V čase, keď sme vstupovali do projektu, Portum malo územné rozhodnutie, no nemalo stavebné povolenie, kde nás čakala veľká časť práce. Ale vstúpili sme, z nášho pohľadu, práve včas, kedy sme ešte veľa vecí dotvárali a menili. Portum je pre nás stavebne neuveriteľne zaujímavé. Oslovila nás úvodná emócia dvoch štíhlych veží a celá logika umiestnenia, je to veľká výzva.

Portum Towers v rámci downtownu, ktorá je dnes vnímaná ako jedna z top lokalít v Bratislave má za sebou dlhší schvaľovací proces, takže v rámci ostatných dvoch rokov bolo tých výziev asi viacero. Čo si myslíte, že sa vám najviac podarilo?

PT: Nie sme žiadny veľký korporát. Keď to poviem trocha nadnesene, našimi projektmi žijeme, dokonca v nich po ich dokončení skutočne žijeme. Portum je pre nás veľká výzva. Nechcem to porovnávať s Prahou, pretože je to unikátne v tom, ako sa tu stavajú budovy do výšky, čo je ten správny princíp, ako sa vytvára mesto, pretože sa nerozlieza do šírky, ale naopak, rastie do výšky. Pre nás to bola unikátna príležitosť vstúpiť do niečoho, čo u nás v Prahe nemôžeme robiť. Čo bolo zložité a prečo sa to ťahalo? Je to veľký projekt, ktorý má veľa svojich špecifík, má veľa susedov, s ktorými sa musíte dohodnúť, skoordinovať.

Priniesli sme do toho svieži vietor v tom, že, ako som spomínal, my svojimi projektmi žijeme a máme za sebou vďaka našim referenciám a dokončeným projektom veľké portfólio architektov, s ktorými spolupracujeme a našou snahou bolo niekam to posunúť. Takže sme začali meniť dispozície, štandardy a podarilo sa nám do projektu priniesť architektov ako Eva Jiřičná, Bára Škorpilová, Chybik+Kristof a ďalších. Celkovo je tam portfólio ôsmich architektonických ateliérov. Celý ten mix sme začali vytvárať hneď po našom vstupe. No nepovedal by som, že sa to oneskorilo, skôr sme celý projekt precizovali.

Portum doplní v blízkej dobe panorámu downtownu, kde je množstvo výškových budov a zaujímavých projektov rôznych svetových architektov. V čom je Portum špecifické a čo určuje jeho dizajn možno aj práve vďaka menu Evy Jiřičnej?

DD: Eva Jiřičná je svetoznáma architektka. Spolupracovali sme s ňou veľmi radi. Ale to špecifikum, ktoré pre nás Portum má na prvý pohľad, vedľa dvoch štíhlych veží a trochu atypickej štruktúry, je park, ktorý sme nazvali Pod korunami stromov. Chceme, aby vlastníci bytových jednotiek z mrakodrapu zišli dolu a ich výstup bol do parku, aby tam bola emócia, aby bol kus prírody v centre veľkomesta. Pracovali sme na tom s Ferdinandom Lefflerom, svetoznámym záhradným architektom. Dali sme mu zadanie, chémia zafungovala a vzniklo niečo, čo bude na projekte výnimočné aj z exteriérového pohľadu. Eva Jiřičná a ďalší architekti sa zaoberali interiérom a dalo by sa dlho rozprávať, čo do toho každý priniesol. Od nás dostali zadanie, ale pracovali sami. Je dôležité nebrať im vietor z plachiet, nezviazať ich. Majú nejaký priestor, našu víziu a ich úlohou je priniesť jedinečnosť. Myslím, že sa to každému z nich podarilo. Ich nápady sú niekedy až neuveriteľné.

PT: Každý architekt na to pozerá inak a dostanete paletu úplne odlišných nápadov, ktoré by vám v živote ani len nenapadli. Tým, ako máme radi výzvy a s projektmi sa hráme, tak sme do toho chceli priniesť úplne niečo iné a preto tie zvučné mená. Aby som doplnil k záhradnej architektúre, máme radi veľké výzvy, takže, keď sme v Prahe plánovali jeden veľký bytový dom - Sakura, ktorý dnes už stojí a získal ocenenia po celom svete, v roku 2019 bol jedným z najprogresívnejších domov na svete, fasádu sme vytvorili z 32-tisíc kvetov, ktoré tam dodnes rastú. Bola to veľká výzva, nikto to doteraz neurobil. A na tom sme práve spolupracovali s Ferdinandom Lefflerom. Keď sme prišli do Porta, tak sme premýšľali, ako do tej rušnej, veľkej križovatky, do centra mesta priniesť kus zelene. To bol ten námet, prečo Pod korunami stromov, prečo 300 stromov, prečo voda, ktorá tadiaľ bude pretekať.

Celý koncept bol o tom, poďme urobiť niečo odvážne, čo ale bude technicky fungovať. Projekty si nielen developujeme, ale aj staviame formou construction manažmentu, takže aj náš vstup a načasovanie je o tom, že sme celý projekt spoločne s architektmi do skrutky rozobrali a spoločne s našim tímom ho teraz skladáme, aby sme vedeli, čo čo znamená, aby to nebolo tak, že si necháme niečo nakresliť a potom zistíme, že to nefunguje, alebo to stojí priveľa peňazí. Dôležité je tiež to, že následná údržba nebude drahá a rezidenti za nami nebudú chodiť a hovoriť, že sme sa zbláznili, že to máme krásne, je super, koľko je tu stromov, ale nie sú schopní platiť vodu na zalievanie.

Kľúčové je, že sa v súčasnosti Portum Towers dostáva do dôležitej fázy predaja bytov. Ako hodnotíte aktuálny predaj aj na pozadí súčasnej situácie na trhu?

DD: Predpredaj sme začali v našej prvej fáze v máji tohto roka s tým, že máme v ponuke byty do 20. poschodia prvej veže a krídlo. Na základe odoziev od klientov sme zatiaľ mierne pozitívni a milo prekvapení zo záujmu o byty. Aj lokalita je sama o sebe zaujímavá nielen investorsky, ale aj pre ľudí, ktorí majú radi bývanie v takejto časti, čo bol aj dôvod, prečo sme tento projekt zvolili. Bratislava je blízko Viedne, čo tiež vytvára základ pre dobrý predaj. Postaviť kvalitný dom, s kvalitnými bytmi, s dobrou architektúrou a so zaujímavými nápadmi, aby sa tam rezidenti cítili dobre, to znamená nielen park, ale aj miestnosti pre sauny, relaxáciu, jógu, cvičenie, aby tam rezident mohol žiť a kvalitne fungovať aj v rámci bývania. Myslíme si, že to ľudia ocenia.

Samozrejme, otázka napätejšieho trhu tu je, nikto nemôže zastierať, že je v súčasnej dobe nejaký boom v predaji bytov. Avšak, ako ukázali historické krízy, napríklad celosvetová, vždy zostali dobré, kvalitné, luxusné veci v kurze, pretože držia cenu, majú nejakú pridanú hodnotu a nie je to len niečo, kde premýšľate, či to potrebujete alebo nie. To je ďalší dôvod, prečo si myslíme, že táto lokalita záujem udrží aj napriek tomu, že sú hypotéky drahšie, aj napriek nervozite z vojny na Ukrajine. Žijeme ďalej, sme v Európe, v NATO, čo sú dôležité momenty, prečo fungovať, nezavrieť oči a päť rokov nič nerobiť.

PT: Z môjho pohľadu je to aj o tom, že prichádzame v správny čas na správne miesto. Tento projekt je posledný, ktorý sa tam behom piatich rokov postaví. Takže prichádzame do hotovej lokality a miest v downtowne, kde sa dá niečo podobné postaviť. Veľa miesta už k dispozícii nie je, čo je z pohľadu klientov dosť zaujímavé. Vyčkávať preto nie je úplne rozumné, pretože, ak tam niekto chce mať byt, už nemá veľa príležitostí. Štandard projektu sme nastavili na najvyššiu úroveň. Je to niečo špecifické v hotovej lokalite.

V downtowne je viacero iných projektov, možno trocha odlišných, ale je toto načasovanie dostatočné, keďže sa v najbližších rokoch budú dokončovať aj iné projekty v blízkom okolí?

DD: Keď sme sem vstupovali, po celý ten čas, čo na tom pracujeme, sme nikdy nepremýšľali, či sme trafili ten správny okamih. Úrokové sadzby boli vtedy na nulách, Rusi posielali plyn cez Ukrajinu, ale za ten čas prišli veľké turbulencie. No myslím si, že na všetkom zlom je aj niečo dobré. Pokiaľ nebude v stavebnej časti veľa zákaziek, stavba bude zlacňovať. Ešte pred rokom bol materiál veľmi predražený, zrazu majú plné sklady železa, tehiel a podobne a vidíte, že trend je úplne opačný. To sú tie pozitíva, ktoré je potrebné pospájať.

Či sme trafili tu správnu dobu je stávka pri trocha iných lokalitách. Veríme, že downtown svoju cenu, hodnotu udrží v tom, ako je plošne obmedzený a práve tým, že tam nevznikne ďalších 20 projektov. Počet stavieb, ktoré by ešte mali vyrásť, spočítame na prstoch jednej ruky. Vieme, čo to bude, že sa to už nezopakuje a v tomto vidíme výnimočnosť tejto lokality. Máme záujemcov, ktorí majú byty aj v iných projektoch, ale kupujú aj od nás, pretože si na tú lokalitu zvykli a či už investične, alebo pocitovo im to dáva zmysel.

Je dobre, že sú v okolí dokončené projekty, ktoré sú v nejakom štandarde a definovali celú lokalitu, bývanie v downtowne. Nie je to žiadna low cost záležitosť niekde na poli za mestom.

Vnímate dopyt aj zahraničnej klientely, ktorá má v Portum Towers záujem možno aj o veľkometrážne byty?

DD: Potvrdzuje sa naša úvaha o blízkosti Viedne alebo teda o strategickej polohe Bratislavy. Dopyt a uzavreté zmluvy potvrdzujú, že zahraniční investori majú záujem o investovanie v downtowne a tiež v Portum. Dokonca prichádza dopyt aj po celých poschodiach. Ľudia uvažujú aj v širšej rodine. Je zaujímavé sa s nimi rozprávať a vidieť, ako premýšľajú o tom, ako budú bývať - sestra vľavo, brat vpravo, takúto situáciu máme u jedného zahraničného investora. Zatiaľ je väčšia časť dopytu zo Slovenska a približne tretina sú zahraniční investori.

PT: Sme vo fáze, kedy sme pred mesiacom a pol spustili predpredaj, nie sme však v žiadnej masívnej kampani, nie sme tlačení časom. Naopak, dávame si čas a chceme si dopyt vyhodnocovať. Predrezervovaných máme už niekoľko desiatok bytov a s tým ďalej pracujeme.

DD: Stále sme v dobe, kedy sme schopní meniť určité dispozície tak, že ich začleníme do stavby pre dokončením. Sú prípady, kedy sa klient behom 14 dní rozhodol spojiť byty a potom znova rozpojiť. Už sme to robili dvakrát.

To s avšak dá urobiť iba v nejakej etape, potom je už oveľa viac zložitejšie spájať jednotky, ktoré už sú postavené. Hlavne to plánovanie je potom zložitejšie. Aktuálne to síce nie je jednoduché, ale je to stále vec, ktorá sa dá začleniť do stavby, ale musí to dávať zmysel. Akonáhle to začnete meniť v priebehu, už je to oveľa väčší problém.

PT: Pri vstupe sme si uvedomili, že by bolo dobré, ak by bol projekt modulárny. Takže sme šli do osového systému, do šachiet, jadier, schodísk, výťahov a sme pripravení akokoľvek byty v rámci poschodia spájať. Sme schopní mať na poschodí malý, dvojizbový byt alebo aj veľký penthouse cez celé poschodie. Výhodou je teda aj to, že do určitej fázy výstavby vieme reagovať na dopyt. Práve preto teraz zbierame klientov a snažíme sa vyhovieť ich požiadavkám, čo sa týka izbovosti alebo výhľadu a podobne.

Čo je hlavným lákadlom pre budúcich klientov?

PT: V každej veži máme veľký lobby priestor, kde bude služba 24/7. Máme tam meeting room pre tých, ktorí pracujú z domu alebo chcú zorganizovať pracovnú schôdzku so svojimi obchodnými partnermi. Na to sme nachystaní aj vrátane kuchynky. Máme priestory napríklad na detskú oslavu. Súčasťou jedného krídla je skoro 1 000 metrov wellness centra, ktorý je iba pre rezidentov. Jeho súčasťou sú štyri sauny, miestnosť pre fitko, masáže, jogu, čo vlastne žiadny iný projekt v tejto lokalite neponúka.

Máme tam veľa technologických vecí, ktoré nám priniesli práve architekti. Priniesli inovatívne myšlienky, ktoré videli vo svete. Štandardom nie je to, aké kachličky vyberieme, pretože tie si každý dá podľa vlastného vkusu, ale je to o tom, ako sa v tom byte cítite, akú máte akustiku, ako počujete susedov či ich deti, aké je presvetlenie miestností, aké máte výhľady, ako funguje otváranie dverí a podobne.

DD: Myšlienkou tiež bolo dať možnosť budúcim vlastníkom jednotiek rozhodnúť sa, či si chcú byt zariadiť podľa svojich predstáv, alebo sa nechajú inšpirovať tým, ako o tom premýšľajú svetoví architekti a mať možnosť povedať: chcem byt podľa nápadu Evy Jiřičnej alebo podľa Báry Škorpilovej. Som právnik a pre mňa sú myšlienky architektov tak neuveriteľné. Keď začnú ukazovať, čo sa stane keď... čo vy na prvý pohľad nevidíte, ale oni vám to ukážu a zrazu vám to je jasné. A pritom stačí tak málo vecí.

Čím je priestor menší, tým je viac práce na detailoch, ako ho opticky zväčšiť a architekt vám ako človeku, ktorý sa v tomto nevyzná a nemá priestorovú predstavivosť, dá neuveriteľný náhľad do toho, ako by ten byt mohol vyzerať, aj keď je napríklad dvojizbový, ale napriek tomu môže byť veľkoryso urobený. Vždy sme chceli dať rezidentom možnosť výberu. Pozrite sa, toto sú jednotlivé byty podľa návrhov architektov, takto môžu vyzerať, alebo ak chcete, môžete si presadiť nejakú vlastnú víziu.

Kedy sa očakáva ďalšia fáza predaja? Portum by malo byť dokončené v roku 2027, je táto predstava reálna?

PT: Je to naša hrubá predstava. Práve pracujeme na dokončení projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa potom stavba bude tendrovať a stavať. Začali sme s predpredajom tak, aby sme do konca roka vyhodnotili spustenie. Na jeseň teda máme v pláne začať s prípravou územia - kopať stavebnú jamu. Už teraz na pozemku prebiehajú čiastočné bio prieskumy. Príprava tak zložitého územia, ktorým je downtown špecifický vďaka svojej dekontaminácii a histórii, tak zaberie aj rok a pol, kým bude vidieť, že dom vyrastá. Naša príprava teraz smeruje na stavebnú jamu, ktorá nám zaberie aj rok a pol. Ale termín dokončenia do roku 2027 je za nás reálny.

Do kariet možno zahralo aj to, že sa v blízkosti Portum dokončilo aj širšie nábrežie projektu Eurovea. Ako to vnímate? Klaplo to na úrodnú pôdu?

DD: Každý, kto tam stavia nejakú bytovú výstavbu, premýšľa, kto tam môže bývať. Centrum, ktoré sa plní kancelárskymi budovami, obchodnými centrami a rozrastá sa tak, ako sa má, Dunaj a jeho nábrežie, celá tá scenéria a výhľady, sú veľmi zaujímavé a my to vítame. Pri vstupe sme premýšľali, ako to bude vyzerať, kam sa bude rozširovať, čo a kto všetko tam môže byť. Môžu to byť záujemcovia, ktorí tu pracujú nechcú bývať ďaleko. Môžu tu byť investičné byty, ktoré si jednotlivé spoločnosti alebo ich zamestnanci prenajmú, aby tu pracovali, možností je veľa. V centre sa veľmi nemá jazdiť autami, všetko má byť v dochádzkovej vzdialenosti a aj magistrát má premýšľať o tom, aby to fungovalo.

Bratislava má v tomto veľmi progresívne vedenie a nám bolo potešením spolupracovať a dodnes fungujeme na jednotných veciach s magistrátom a s jednotlivými odbormi, pretože úvaha o tom, ako robiť mesto, ako ho skrášľovať je veľmi cítiť. Byty tu budú ďalších x desiatok rokov, ľudia v nich budú bývať a je veľmi dobré, ak mesto spolu s developerom premýšľajú, ako to urobiť tak, aby to fungovalo. Či tu má byť parkovisko alebo zeleň, kadiaľ má viesť cyklochodník. Musí vzniknúť kompromis toho, čo je možné a zároveň, aby tam nebolo natlačených príliš veľa vecí, ktoré sa budú križovať. O tomto sme s magistrátom vždy viedli debatu. Myslím, že sme boli dobre vypočutí a zároveň sme mali tendenciu meniť, pokiaľ bolo niečo nezmyselne nakreslené z pohľadu, ako nám dodali. Ak sa ma niekto opýta, aký je rozdiel medzi Prahou, Brnom a Bratislavou, tak v spôsobe komunikácie magistrátu a vôbec jednotlivých odborov na danú problematiku.

Bratislava pre nás bola veľkým osviežením, vrátane verejných alebo aj online prenosov z jednotlivých komisií, ktoré sa v Brne alebo v Prahe nedajú zrealizovať. Neboli sme síce pozvaní osobne, pretože zasadnutia komisií sú neverejné, ale tá debata bola veľmi zaujímavá. Boli tam oponenti a my sme im mohli vysvetľovať, prečo to takto chceme a pokiaľ bol nejaký logický argument, tak sme sa to snažili niekam posunúť. Verím, že sa nám to podarilo.

PT: Ten správny development nie je o tom, že prídete na určitý pozemok a postavíte pre ostatných bariéru, ale naopak, do okolia umiestite zmysluplný komplex, ktorý ho urobí dostupnejším a niečím ho obohatí. Aj to je náš spôsob, ako sa pozeráme na napojenie napríklad cyklochodníkov a podobne.

Dá sa do budúcnosti očakávať, že Top Estate bude prítomný aj pri ďalších projektoch v Bratislave?

DD: Nebránime sa tomu. Na druhej strane, Portum je veľký projekt a my nie sme typ developera, ktorý má riaditeľov, ktorí si raz za mesiac nechajú posielať reporty. My sme v každom projekte osobne, účastníme sa všetkých kontrolných dní. Sme vlastne tí, ktorí musia schvaľovať de facto skoro úplne všetko, čo sa týka zmien stavby alebo celej logiky, aby sme si boli istí, že nebudeme prekvapení niečím, čomu nerozumieme a čo by sme nechceli, aby tak bolo, a to je časovo veľmi náročné.

Týmto tempom nie je možné robiť napríklad päť projektov naraz. Preto sme v roku 2021 niekoľko projektov v Prahe a jeden v Brne predali. Doviedli sme ich do určitej fázy územného a stavebného povolenia a narazili sme na svoje kapacity. Tie projekty boli tak veľké, že by sme nedokázali stavať a robiť to tak, ako chceme, aby sme po dokončení mali dobrý pocit, že sme tomu venovali čas. A to je možné urobiť iba v obmedzenej kapacite.

Na druhú stranu, keď sa naskytne nejaká zaujímavá možnosť, brániť sa tomu nebudeme a vždy budeme premýšľať tak, aby sme to dokázali zvládať. Nie je to pre nás až tak podstatné z finančného hľadiska. Vždy hovorím, že peniaze sú až druhotný pohľad toho, prečo by ma to malo baviť. Nás musí baviť to, čo robíme, pretože peniaze vám samé o sebe šťastie neprinesú. Šťastie vám prinesie práca a výsledok. Výsledkom sú byty, park a začlenenie komunikácie s ľuďmi. To je to, prečo to robíme, prečo nás to baví. Samozrejme, bez ekonomiky to nejde, ale toto je pre mňa dôležitejšie.

Nemáte v najbližších rokoch výzvy, ktoré budú kľúčové pre rozvoj trhu a čo bude ich špecifikom?

PT: Bude to jeho rozhýbanie, pretože cítime, že všetci stagnujú, hypotéky sú drahé a na rekordných úrovniach, bankové financovanie je omnoho drahšie, ako bolo pred rokokom. Čiže výzvou je stabilizovať to, byť obozretnejší. Ale na druhú stranu, tým, aký máme nachystaný projekt a akú máme odozvu z trhu, si nemyslím, že by to mala byť extra veľká výzva.

DD: Myslím si, že kvalitné byty, ktoré sú alebo sa stavajú v downtowne, budú mať stále svoju hodnotu, ktorá bude mierne rásť, bude sa tam dobre bývať a bude to mať stabilitu. Na druhej strane trhu s projektmi, ktoré budú v horších lokalitách, budú ďalej od centra, budú horšie dostupné MHD, budú mať nižší štandard a pritom budú stále relatívne drahé, dôjde dych. Kto nič nepostavil, povie do novín, že nehnuteľnosti sú predražené o 60 percent. Vôbec neviem, kto kde vzal toto číslo, pretože, ak si niekto myslí, že robí developera so 60-percentnou maržou, je to úplne na smiech. Je to do neba volajúci nezmysel. Takto to nefunguje.

Ľudia si ale naozaj myslia, že nehnuteľnosti padnú o 60 percent, ale to je nezmysel. Padne výstavba takýchto projektov, pretože nemusia nájsť kupcov, aby bol celý projekt ekonomický a ekonomiku takéhoto projektu robí posledných 20 až 30 percent najhorších bytov, ktoré tam sú. Nie je najhoršie to, že sú nekvalitné, ale sú nižšie, sú na horšej strane, majú výhľad do ulice. Každý projekt má byty lepšie a horšie svojou polohou a vy musíte predať aj tieto, aby ste zarobili. Keď ich nepredáte, môže to byť k ničomu, a to je veľký problém. Myslím si, že trendom budúcnosti bude vymýšľať sociálne bývanie pre seniorov a štartovacie byty pre mladé rodiny, ako aj projekty, ktoré budú dostupnejšie, ale z pohľadu štandardného kupca budú modulárne, lacnejšie, ich výstavba bude rýchlejšia, budú na zaujímavých miestach, budú jednoduchšie, nebudú tam podzemné garáže.

Budú rýchlo postaviteľné a budú to veci, ktoré by prioritne malo chcieť každé mesto. Vyčleniť miesta, kde nemôže byť postavené Portum, ale môže sa postaviť 20 bytov na modulárnej výstavbe. Myslím si, že to bude trend tej druhej časti, aby ľudia mohli bývať, aby skutočne vznikali byty, ktoré budú kvalitné, dostupné a za dobrú cenu, aby obyvatelia mali možnosť bývať, možnosť štartu a pritom sa nemuseli do smrti zaviazať hypotékami a stresovať sa, či prídu o svoju prácu, Ale byt, ktorý bude o tretinu alebo 25 percent lacnejší, bude rýchlo postavený, bude trendom budúcnosti.

PT: Je to trendom v Holandsku, Nemecku, v severských krajinách, kde túto výstavbu financujú mestá a obce. Je to vec, po ktorej aj my pokukujeme, sledujeme to v rámci trhu. Pre developerov bude veľká výzva splniť bankové financovanie, na ktoré je viazaných 99 percent projektov, je závislé na tom, koľko ste v dnešnej dobe schopný mať klientov na začiatku pred tým, ako kopnete do zeme. Dnes je to veľká téma a myslím si, že to pre tento rok bude výzvou.

DD: Existujú úvahy o tom, ako má byť výstavba ekologická, treba mať rôzne licencie a certifikáty. Ale musí byť zaujímavá aj ekonomicky, pretože, pokiaľ vám ju nikto nekúpi, tak môžete mať aj sto certifikátov. Ak niekto nemá na to kúpiť si byt za 7-tisíc eur za meter, tak čo s tým urobíte? Môžete mať síce zelené stavby, ale nebude to fungovať. Tak je to s elektromobilmi. Keď budú príliš drahé, nebudú sa kupovať. Musí dôjsť priblíženiu sa tomu, čo je na trhu reálne a potom si určite radšej vyberiete ekologickú stavbu. Ale musí tam zafungovať nejaká možnosť kúpiť to, reálnosť toho projektu. Zaplatil sa, splatil sa a byty sa rozpredali.