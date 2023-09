Portugalsko predĺži nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty na základné potraviny do konca tohto roka. Podľa agentúry Reuters to oznámil portugalský premiér António Costa. Portugalsko znížilo DPH zo šiestich percent na nulu pri 46 položkách potravín vrátane mlieka, chleba, ryže, paradajok a niektorých druhov mäsa a rýb. Vláda opatrenia zaviedla v apríli, aby ľuďom pomohla v čase rastúcich cien. Opatrenie malo pôvodne zostať v platnosti do konca októbra.

„Opatrenie prispelo k zníženiu cien. Chceme pomôcť udržať nižšie ceny základných potravín, aby sme pomohli portugalským rodinám,“ povedal premiér Costa. Dodal, že podľa najväčšej portugalskej asociácie na ochranu spotrebiteľov Deco ceny základných potravín v danom koši klesli od apríla do augusta takmer o osem percent.

Inflácia v Portugalsku podobne ako v ďalších európskych krajinách už klesá. Po vrchole 10,1 percenta vlani v októbri, keď bola najvyššia za 30 rokov, sa tento rok v auguste znížila na 3,7 percenta.

Predĺženie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na niektoré základné potraviny do konca roka ohlásilo tiež Poľsko alebo Španielsko. Susedné krajiny Česka ju zaviedli vlani vo februári, Španielsko tento rok v januári.