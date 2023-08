Sophia Augustineová mala krátko pred ukončením štúdia na Pomona College pocit, že má budúcnosť striktne naplánovanú. Čoskoro mala nastúpiť do firmy Accenture a v auguste sa nasťahovať do prenájmu v New Yorku. Medzitým jej však zástupcovia firmy zavolali a oznámili správu, ktorej sa dnes desia mnohí absolventi, píše agentúra Bloomberg.

Rovnako ako mnoho iným absolventom, aj jej termín nástupu do zamestnania sa posunul na neskôr. Podľa nových informácií má pre Accenture začať pracovať až v apríli 2024. Firma jej za vzniknuté problémy pošle štipendium vo výške 25-tisíc dolárov. Táto náhla zmena situácie Augustineovú trochu znervóznila, no rýchlo sa jej prispôsobila. Do bytu v New Yorku si za seba našla náhradu a rozhodla sa začať cestovať.

Príležitosť i ťažkosti

Odklad nástupu neprišiel úplne nečakane. Prepúšťanie v rámci poradenských, finančných a technologických firiem spôsobilo neistotu na trhu práce. Najväčšie poradenské spoločnosti sa snažili spamätať z poklesu výdavkov a v prípade niektorých absolventov univerzít začali odkladať termíny nástupu.

Aj napriek tomu to vtedy vyzeralo, že sa absolventi prvého stupňa vysokoškolského vzdelania s ponukami od spoločností Accenture, Bain & Co. a Deloitte posunu vyhnú.

Poradenské spoločnosti sú známe tým, že svoje plány v oblasti náboru novej sily dokážu prispôsobiť, ak dôjde k ekonomickému poklesu či zmene trhových podmienok. Dokážu tým zabezpečiť, že noví zamestnanci budú mať prácu a zároveň sa im podarí udržať náklady na minime dovtedy, kým sa podnikaniu znovu nezačne dariť.

Pre niektorých čerstvých absolventov môže byť štipendium príležitosťou, ako si čakanie skrátiť napríklad cestovaním, prácou v neziskových organizáciách či získavaním odborných certifikátov.

Pre tých, ktorí nutne potrebujú začať zarábať, môže odklad znamenať neistotu a finančné ťažkosti. Keďže nie každý je ochotný čakať, spoločnosti na to môžu doplatiť tým, že prídu o talenty.

Tisícové štipendiá

Po prvý raz za desaťročia začali firmy pristupovať k odkladu nástupu a popredné spoločnosti ako KPMG a Ernst & Young začali v tom istom čase prepúšťať nových zamestnancov.

Wall Street Journal v apríli informoval, že popredné spoločnosti ponúkli absolventom univerzít za odklad štipendiá vrátane 40-tisíc dolárov na prácu v neziskovej organizácii, 30-tisíc dolárov na jazykový kurz a 20-tisíc dolárov na kurz inštruktora jogy.

Právnické firmy ponúkli za odklad 75-tisíc a viac dolárov. Accenture a Bain niektorých nových analytikov informovali, že ak nastúpia v apríli 2024 alebo neskôr, tak majú možnosť získať 25-tisíc dolárov. Deloitte novým zamestnancom ponúkol dvetisíc dolárov za každý mesiac, o ktorý sa ich termín nástupu posunie.