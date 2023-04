Z popradského letiska sa bude počas leta lietať do bulharského Burgasu a do tureckej Antalye. Na letnú sezónu je už v predaji viac ako 90 charterových letov. Uviedol to pre agentúru SITA Martin Švidroň z marketingového oddelenia Letiska Poprad-Tatry. Nevylučuje však, že do ponuky pribudne aj ďalšia južanská destinácia, a to grécky Heraklion. Podľa jeho slov ju už jedna z tradičných cestovných kancelárií zvažuje zaradiť do predaja.

Veľký záujem o letenky

„Na charterovú linku do Grécka evidujeme enormný záujem a množstvo otázok a podnetov od verejnosti. No všetko však závisí od dynamiky predaja pobytov a od rozhodnutia cestovnej kancelárie,“ komentoval Švidroň.

Pomer prepravených turistov nepravidelnou dopravou ale na letisku pod Tatrami poklesne v prospech pravidelnej na 22 percent. Dôvodom je rastúci počet prepravených cestujúcich pravidelnou linkou do Londýna. Aj po výmene lietadiel leteckého dopravcu prevádzkujúceho celoročné spojenie Popradu s Londýnom za väčšie je totiž podľa marketinového pracovníka letiska záujem o letenky veľmi veľký.

Tatry pre írsky a anglický trh

Popradské letisko zároveň rokuje s partnermi z izraelského Tel Avivu o obnovení letnej linky pre letnú sezónu 2024. Tá fungovala od roku 2016, avšak situácia v súvislosti s pandémiou v roku 2020 toto spojenie zastavila. „V týchto dňoch sa zároveň dolaďuje kontrakt s leteckým dopravcom na spustenie zimnej linky Riga - Poprad ešte v tomto roku,“ avizoval Švidroň. Aj o toto spojenie prišlo letisko pre pandémiu.

Manažmentu letiska Poprad-Tatry sa tiež podarilo vyrokovať a uzavrieť letiskovú dohodu s írskou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou. Podľa Švidroňa je pripravená predstaviť regióny Tatry a Liptov ako novú zimnú a letnú turistickú destináciu pre írsky a anglický trh, ako lacnejšiu a zaujímavú alternatívu k Alpám. „Z nášho pohľadu je to historická príležitosť pre celý región, pretože nejde len o pravidelnú linku ako takú,“ skonštatoval. Zároveň poznamenal, že rozlietanie regionálneho letiska je úzko závislé na spolupráci Ministerstva dopravy SR ako hlavného akcionára, oblastných organizácií cestovného ruchu a krajskej organizácie, a tiež od priorít národnej destinačnej agentúry Slovakia Travel.

Letisko Poprad - Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami. V tomto roku si pripomenie 85 rokov.