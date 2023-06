Ministerstvo financií bude od pondelka postupne zverejňovať predbežné informácie k viacerým pripravovaným opatreniam, a to najmä v daňovej oblasti. Pôjde o tie opatrenia, pri ktorých je potrebné rozbehnúť legislatívny proces do jesene. Ak si ich nová vláda po septembrových parlamentných voľbách osvojí, mohli by začať platiť od nového roka. Avizoval to vo štvrtok dočasne poverený minister financií Michal Horváth.

Rezort financií podľa neho neplánuje robiť iba štúdie a analýzy, ale aj seriózne zákonné úpravy, a to do tej miery, na akú má mandát dočasne poverená vláda odborníkov. „Pripravíme legislatívne znenie opatrení vo viacerých oblastiach, ktoré predložíme na legislatívnu radu vlády. Tak, aby administratíva, ktorá príde po nás, mohla v pomerne rýchlom procese, ak bude chcieť, tieto opatrenia schváliť na vláde, aby ich bolo možné uviesť do praxe už v budúcom roku,“ priblížil Horváth.

Pôjde podľa neho o napĺňanie viacerých priorít, ktoré si vláda odborníkov stanovila vo svojom programovom vyhlásení. Medzi strednodobými prioritami má napríklad úpravu daňového mixu a upratovanie vo výdavkovej aj príjmovej strane rozpočtu. Zámerom MF je postupne predstavovať verejnosti oblasti, ktorým sa bude venovať.

Výzvy v oblasti konsolidácie

„Budeme diskutovať s odbornou verejnosťou, so záujmovými skupinami. Z týchto diskusií potom vzíde finálna podoba opatrení, ktoré potom pripravíme do legislatívneho procesu,“ avizoval minister. Všetky tieto čiastkové opatrenia majú byť podľa neho súčasťou veľkého konsolidačného balíka, ktorý bude zahŕňať kroky na príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu.

Odkazom novej makroekonomickej aj daňovej predikcie, ktorú MF predstavilo vo štvrtok, je podľa Horvátha ešte väčšia výzva v oblasti konsolidácie verejných financií. Je však veľmi dôležité, aby sa nepostupovalo podľa radikálneho scenára vyrovnaného rozpočtu, ktorý by mal vážne dôsledky pre slovenskú ekonomiku.

Rezort financií musí vzhľadom na zákon o dlhovej brzde pripraviť takýto návrh, zároveň však bude pracovať na premyslenom a postupnom pláne konsolidácie verejných financií, ktorý bude pre ekonomiku znesiteľný, avizoval minister. „Nemá to prameniť len z toho, že tie opatrenia budú zavádzané postupne v priebehu viacerých rokov, ale aj z toho, že sa budeme snažiť nastaviť také opatrenia, aby boli inteligentné, čo najšetrnejšie pre ekonomiku, aby čo najviac chránili pracovné miesta a životnú úroveň ľudí," dodal.