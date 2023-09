Pomer globálneho dlhu k výkonu svetovej ekonomiky sa vlani druhý rok za sebou znížil. Zostal však nad úrovňou z doby pred príchodom pandémie. Uviedol to Medzinárodný menový fond. Pomer globálneho dlhu k celosvetovému hrubému domácemu produktu sa vlani podľa MMF znížil na 238 percent z 248 percent v roku 2021. V nominálnom vyjadrení dlh predstavoval 235 biliónov dolárov a bol tak o 200 miliárd dolárov nižší ako v roku 2021.

V roku 2019, teda pred príchodom pandémie, predstavoval pomer dlhu k HDP 229 percent. O rok neskôr sa však vyšplhal na 258 percent. Za jeho poklesom v nasledujúcich rokoch stál silný hospodársky rast a nečakane vysoká inflácia, uviedla agentúra Reuters.

V Spojených štátoch, ktoré sú najväčšou ekonomikou na svete, vlani pomer celkového dlhu k HDP klesol na 274 percent z predvlaňajších 284 percent. V Číne však tento podiel vzrástol, a to z 265 na 272 percent.

Menový fond tiež varoval, že pomer globálneho dlhu k výkonu svetovej ekonomiky by sa mohol vrátiť k rastu. „Oživenie rastu HDP stráca na sile. Inflácia by sa mala v strednodobom horizonte ustáliť na nízkych úrovniach," poznamenal fond.