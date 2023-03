Poľská vláda hovorí, že je pripravená stíhačky MiG-29 vyvinuté v Sovietskom zväze poslať na Ukrajinu v rámci koalície krajín. Avšak iní spojenci Ukrajiny sa k tejto veci stavajú opatrne, a tak nie je jasné, ako dlho by takýto proces trval.

„Mohlo by sa to stať počas nasledujúcich štyroch až šiestich týždňov,“ odpovedal Morawiecki na otázku, ako dlho by trvalo, kým by Poľsko svoje lietadlá Ukrajine odovzdalo. Slovenský minister obrany Jaroslav Naď minulý štvrtok na stretnutí únijných ministrov obrany povedal, že ho jeho poľský kolega Mariusz Blaszczak informoval, že Varšava by súhlasila so spoločným postupom s cieľom odovzdať Ukrajine stíhačky Mig-29.

V utorok Naď povedal, že o odovzdaní nevyužívaných slovenských lietadiel ukrajinskej armáde bude nakoniec rozhodovať iba vláda Eduarda Hegera a možno tak urobí už v stredu. Slovenská opozícia opakovane tvrdila, že kabinet po decembrovom páde už nemá právomoc na toto rozhodnutie. Niektorí ďalší politici predtým zase spomínali možnosť, že by v súvislosti s odovzdaním stíhačiek najprv rozhodoval parlament.

Poľsko patrí k krajinám, ktoré od začiatku ruskej invázie najviac podporujú Ukrajinu. Vďaka vplyvu Poľska sa aj ďalšie krajiny rozhodli dodávať napadnutej krajine ťažké zbrane, vrátane tankov, s čím niektorí spojenci, vrátane Nemecka, dlho nesúhlasili. Poľsko v posledných týždňoch poslalo na Ukrajinu 14 tankov Leopard 2. Na otázku, koľko stíhačiek MiG-29 by Varšava bola schopná Kyjevu poskytnúť, šéf poľskej prezidentskej kancelárie Pawel Szrot minulý týždeň odpovedal, že 14 by to určite nebolo.