Česko a Poľsko od polnoci z utorka na stredu zavedú dočasné náhodné kontroly po celej dĺžke hranice so Slovenskom. Platiť by mali do 13. októbra, ich prípadné predĺženie bude závisieť od aktuálnej situácie.

Slovenská republika zareaguje na kontroly v stredu, avizoval premiér Ľudovít Ódor.

Zabránenie prílivu nelegálnych imigrantov

Na sociálnej sieti X to oznámili český premiér Petr Fiala, minister vnútra Vít Rakušan a poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski.

„Od polnoci zavádzame náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Opatrenie koordinujeme s Poľskom, ktoré zavádza podobné kontroly, Slovenskom aj ďalšími susednými štátmi,“ uviedol český premiér. Tento krok zdôvodnil nárastom počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do EÚ.

Česko podľa jeho slov túto situáciu neberie na ľahkú váhu. „Aktívne bojujeme predovšetkým proti prevádzačom a obchodníkom s ľudským nešťastím,“ vysvetlil Fiala.

Podľa Rakušana ide o opatrenie, ktoré je na účinný boj so skupinami prevádzačov a nelegálnou migráciou nutné. „Kontroly budú prebiehať náhodne po celej dĺžke hraníc so Slovenskom tak, aby čo najmenej obmedzili cezhraničnú premávku a zbytočne nezaťažovali dopravu ani cestujúcich,“ spresnil šéf rezortu vnútra.

Minister dodal, že podobným spôsobom bude svoju hranicu so Slovenskom kontrolovať aj Poľsko. „Kontroly plánujeme do 13. októbra, prípadné predĺženie bude závisieť na aktuálnej situácii,“ doplnil Rakušan s tým, že Česko je v tejto otázke v kontakte ako so slovenskou stranou, tak aj s Rakúskom a Nemeckom.

Rezort vnútra zároveň žiada ľudí o pochopenie a ústretovosť pri prípadnej kontrole.

Začalo s tým Poľsko, Česi už len naskočili

Slovenská republika v stredu zareaguje na kontroly, ktoré na slovenských hraniciach zavedú Česko a Poľsko. Avizoval to premiér Ľudovít Ódor. Nelegálna migrácia podľa neho potrebuje európske riešenie na vonkajších hraniciach.

„Len čo niektorá krajina začne viac chrániť svoju hranicu, vyvolá to kaskádový efekt, všetci za to zaplatíme peniaze a výsledok bude veľmi nejasný. V tomto prípade proces odštartovalo Poľsko, ktoré je v predvolebnom období a naskakuje Česká republika,“ povedal.

V stredu na to podľa jeho slov zareaguje aj Slovensko.