Poľsko sa kvôli únijnej norme, ktorá od roku 2035 prakticky znemožňuje predaj nových benzínových a naftových áut, v najbližších dňoch obráti na Súdny dvor Európskej únie. V pondelok to v rozhovore pre poľskú rozhlasovú stanicu Radio ZET povedala ministerka životného prostredia Anna Moskwová.

Ministerka kritizuje, že krajiny EÚ o prijatí normy rozhodovali kvalifikovanou väčšinou. „To rozhodnutie sa malo opierať o jednomyseľnosť, pretože má vplyv na energetický mix,“ povedala. „S týmto dokumentom a mnohými ďalšími obsiahnutými vo Fit for 55 pôjdeme na Súdny dvor EÚ,“ dodala.

Sada klimatických noriem označovaná ako Fit for 55 má priblížiť EÚ k cieľu znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 55 percent oproti roku 1990.

Poľsko podľa Moskwovej chce, aby súd rozhodol, že dvadsaťsedmička všetky tieto rozhodnutia prijala nesprávne, a preto neplatia.