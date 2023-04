Poľsko dočasne zastaví dovoz ukrajinského obilia, aby zmiernilo dopad na ceny. Tranzit však bude naďalej povolený. Povedal to v piatok poľský minister pôdohospodárstva Robert Telus, ktorý do funkcie nastúpil vo štvrtok. Jeho predchodca Henryk Kowalczyk rezignoval po protestoch poľnohospodárov proti poklesu cien.

Obmedzenie dovozu do krajiny

„Dohodli sme sa na obmedzení a dočasnom zastavení vývozu do Poľska,“ povedal Telus novinárom po stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom. „Tranzit bude povolený, ale bude starostlivo monitorovaný v oboch krajinách, aby ukrajinské obilie nezostalo v Poľsku,“ dodal.

Pre vládnucu stranu Právo a spravodlivosť sa lacné ukrajinské obilie stalo vo volebnom roku politickým problémom. Premiéri piatich štátov vrátane Poľska v marci listom požiadali predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby Brusel prijal opatrenia proti dovozu poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny.

Protesty a straty

V piatok proti znižovaniu výkupných cien obilia protestovali tisícky poľnohospodárov po celom Rumunsku. Protesty usporiadali v minulých dňoch tiež poľskí a bulharskí poľnohospodári. Dovoz ukrajinského obilia do EÚ je až do júna 2024 oslobodený od ciel. Milióny ton obilia – lacnejšieho ako to, ktoré sa vyprodukuje v EÚ – však skončili na trhoch v susedných krajinách, hoci boli primárne určené pre export mimo EÚ.

Európska komisia odhaduje, že poľnohospodári z Poľska, Rumunska, Maďarska, Bulharska a Slovenska prišli pre príliv lacnejšieho ukrajinského obilia celkovo o 417 miliónov eur. Rozhodla tiež, že poľským, bulharským a rumunským poľnohospodárom vyplatí kompenzácie v objeme 56,3 milióna eur, pričom ďalšie náhrady majú nasledovať.