Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu apeloval na Brusel, aby obmedzil prílev ukrajinského obilia do Európskej únie, pretože to destabilizuje miestne trhy.

Ukrajina je jedným z najväčších svetových vývozcov obilia, ale Rusko vlani po invázii na jej územie zablokovalo tradičné trasy exportu cez Čierne more. EÚ preto umožnila vývoz ukrajinského obilia cez členské štáty do iných krajín. Ale pre logistické problémy sa toto obilie hromadí v európskom bloku a tlačí nadol miestne ceny. To viedlo v Poľsku k celoštátnym protestom farmárov.

„Nesúhlasili sme a stále nesúhlasíme s tým, aby toto obilie zasiahlo poľský alebo rumunský či iné lokálne trhy a destabilizovalo ich,“ povedal novinárom Morawiecki. „Žiadame Európsku komisiu, aby využila všetky možné nariadenia na obmedzenie alebo zablokovanie príchodu ukrajinského obilia do Poľska ako krajiny konečného určenia,“ dodal.

Poľsko počíta aj s pomocou EÚ pri opätovnom predaji uskladneného obilia na iných trhoch. „Radi by sme sa tohto obilia úplne zbavili, pretože všetky naše sklady sú plné,“ uviedol Morawiecki.

Poľský líder dodal, že krajiny z regiónu pošlú do Bruselu list s výzvou na prijatie „všetkých možných opatrení, vrátane kvót a ochranných ciel“, ktoré by mohli obmedziť dovoz obilia z Ukrajiny.