Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť a jej menší spojenci majú podporu 36,9 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Estymator pre webovú stránku DoRzeczy.pl.

Hlavné opozičné zoskupenie, centristická Občianska koalícia, by sa umiestnilo na druhom mieste s podporou 30,5 percenta, za ním by nasledovala koalícia Tretia cesta (Poľsko 2050 a Poľská ľudová strana), ktorá by získala 9,4 percenta.

Parlamentné kreslá by získali aj krajne pravicová Konfederácia a koalícia Nová ľavica, každá s 9,3-percentnou podporou voličov. Ostatné politické zoskupenia by získali menej ako päť percent a do parlamentu by sa nedostali. Účasť vo voľbách by bola 62 percent.

Prieskum sa uskutočnil 5. - 6. októbra na reprezentatívnej vzorke 1 060 Poliakov, ktorí deklarovali úmysel zúčastniť sa na nadchádzajúcich parlamentných voľbách.