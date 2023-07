Poľská centrálna banka oficiálne ukončila cyklus sprísňovania menovej politiky a v septembri by mohla prikročiť k zníženiu úrokových sadzieb. Uviedol to dnes guvernér banky Adam Glapiński (na obrázku). Centrálna banka predvlani v októbri začala zvyšovanie úrokových sadzieb v snahe obmedziť infláciu. K zvýšeniu úrokov prikročila celkovo jedenásťkrát, naposledy vlani v septembri. Odvtedy drží základnú sadzbu na 6,75 percenta.

Medziročná miera inflácie v Poľsku v júni podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu klesla na 11,5 percenta z májových 13 percent. Vo februári sa vyšplhala až na 18,4 percenta, čo bola najvyššia úroveň za 26 rokov.

„Zníženie (úrokových sadzieb) o štvrť percentuálneho bodu v septembri je možné, ak bude existovať 90-percentná istota, že inflácia bude v ďalších štvrťrokoch a rokoch klesať,“ uviedol Glapiński. Ďalšou podmienkou pre septembrové zníženie úrokov podľa neho je, aby inflácia dovtedy zostúpila pod desať percent, informuje agentúra PAP.

„Rada pre menovú politiku sa rozhodla ukončiť cyklus zvyšovania sadzieb,“ vyhlásil Glapiński. Dodal, že na konci tohto roka by sa inflácia v Poľsku podľa prognóz centrálnej banky mala pohybovať medzi siedmimi a ôsmimi percentami.

Centrálna banka sa snaží o to, aby sa inflácia pohybovala v rozmedzí od 1,5 do 3,5 percenta. Do tohto pásma by sa inflácia podľa prognóz centrálnej banky mala dostať v druhej polovici roka 2025, uviedla agentúra Reuters. „Osobne očakávam, že inflácia dosiahne cieľ rýchlejšie, ako naznačuje prognóza,“ uviedol Glapiński.

Česká národná banka (ČNB) od vlaňajšieho júna drží svoju základnú úrokovú sadzbu na siedmich percentách. Spotrebiteľské ceny v Česku v máji medziročne vzrástli o 11,1 percenta, inflácia tak spomalila z aprílových 12,7 percenta. Guvernér ČNB Aleš Michl v júni uviedol, že sadzby zostanú zvýšené dlhší čas a že sa nenaplnia špekulácie trhu o ich skorom poklese.