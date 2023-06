Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) víta rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR zjednodušiť proces uznávania odbornej kvalifikácie sestrám z Ukrajiny. Podľa komory však táto zmena neprinesie dostatok kvalifikovaných sestier z takzvaných tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie.

Na Slovensku k priemeru počtu sestier v EÚ chýba viac ako 16-tisíc sestier. Takmer polovica mladých sestier, ktorí ukončili štúdium ošetrovateľstva, odchádza za lepším ohodnotením a pracovnými podmienkami do zahraničia. Do desiatich rokov v zdravotníctve bude chýbať až 25-tisíc sestier. V tlačovej správe na to upozornil viceprezident SK SaPA Lukáš Kober.

Slovensko podľa neho tak ako aj iné krajiny nedokáže naplniť trh práce vlastnými sestrami a migrácia odborníkov z tretích krajín môže čiastočne saturovať systém. Krajiny ako napríklad Česká republika alebo Poľsko potenciál zahraničných sestier využívajú už niekoľko rokov. SK SaPA sa obáva, že Slovensko urobilo tento krok neskoro. Podľa viceprezidenta komory stratilo obdobie silnej migrácie ľudí z Ukrajiny po začiatku vojenskej invázie.

„Dokonca pri dnešnom masovom nedostatku sestier dostávame informácie o tom, ako sa sestrám umelo znižujú mzdy, preraďujú ich z kategórie sestry s pokročilou praxou na menej platené pozície s cieľom zase len ušetriť na sestrách,“ povedal Kober. Mnohí zamestnávatelia podľa neho sestrám nechcú uznať odbornú prax, čím prichádzajú o množstvo finančných prostriedkov. Štát má podľa komory prioritne zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky pre sestry a pôrodné asistentky, ktoré kvôli systému odchádzajú do zahraničia. Podľa SK SaPA len počas pandemických rokov zo systému odišlo ročne tisíc sestier, do systému vstúpilo okolo 400.