Polovica firiem s desiatimi a viac zamestnancami vlani v Európskej únii využívala na porady konferenčné hovory, uviedol únijný štatistický úrad Eurostat. K zmene pracovných podmienok prispeli plošné obmedzenia zavedené za pandémie covidu-19. Na Slovcensku vlani využívalo na porady konferenčné hovory asi 35 percent firiem, v Česku ešte vyše 42 percent. Eurostat do štatistiky zahŕňa aj samostatne zárobkovo činné osoby.

Medzi jednotlivými členskými štátmi sú pritom značné rozdiely – najviac možnosť porád na diaľku využívalo Švédsko (79,4 percenta firiem), ďalej Fínsko (78,5 percenta), Dánsko (78 percent), Malta (68,3 percenta) a Írsko (63,6 percenta). Naopak, najmenej sa porady cez konferenčné hovory využívali v Bulharsku (28,2 percenta), Maďarsku (29,4 percenta), Rumunsku (31,2 percenta), Grécku (32,9 percenta) a na Slovensku (35,2 percenta).

Najmä veľké podniky

Prieskum tiež ukázal, že prácu na diaľku ponúkali predovšetkým veľké podniky. Štatistické údaje o vzdialenom prístupe majú za cieľ zmerať technologickú pripravenosť podnikov umožniť zamestnancom pracovať na diaľku tým, že im umožnia vzdialený prístup k trom druhom podnikových zdrojov: k systému elektronickej pošty, k dokumentom a k podnikovým aplikáciám alebo podnikovému softvéru.

Vlani v EÚ takmer šesť z desiatich podnikov, respektíve 57 percent, s desiatimi a viac zamestnancami alebo osobami samostatne zárobkovo činnými ponúkalo svojim zamestnancom všetky tri typy vzdialeného prístupu. Pokiaľ ide o veľkosť podnikov, tak 91 percent veľkých firiem (250 a viac zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb) ponúkalo zamestnancom všetky tri typy vzdialeného prístupu. To isté platilo v 77,2 percenta stredných podnikov (od 50 do 249 zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb) a v 52,4 percenta malých podnikov (od desať do 49 zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb).

Čím menší – tým menej

Veľké podniky vedú vo všetkých typoch vzdialeného prístupu. Takmer všetky veľké podniky ponúkali vzdialený prístup k e-mailovému systému podniku (97,2 percenta), zatiaľ čo k dokumentom podniku, ako sú napríklad súbory, tabuľky, prezentácie, grafy alebo fotografie, to bolo 94 percent, a k podnikovým aplikáciám či softvéru, ako je prístup k účtovníctvu, predaju, objednávkam alebo systémom riadenia vzťahov so zákazníkmi, to bolo 92,4 percenta.

Pokiaľ ide o stredné podniky, potom 90,9 percenta z nich poskytlo zamestnancom vzdialený prístup k systému elektronickej pošty, 83 percent k dokumentom podniku a 80,4 percenta k podnikovým aplikáciám alebo podnikovému softvéru.

Naproti tomu malé podniky poskytovali vzdialený prístup v menšej miere. A to tak, že 74,8 percenta ich umožnilo svojim zamestnancom vzdialený prístup k elektronickej pošte, 60,9 percenta k dokumentom a 57,5 percenta k podnikovým aplikáciám či podnikovému softvéru.