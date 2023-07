O koľko sa v roku 2022 zvýšilo používanie recyklovaného materiálu?

Drevokompozitné obloženie zo 40% na 70% podielu recyklovaného materiálu

Zberové vrecia z 50% na 80% podielu recyklovaného materiálu

Hlavné veká Molok Domino HDPE zo 40% na 70% podielu recyklovaného materiálu

Výrobca MOLOK neustále pokračuje vo vývoji v snahe ešte viac zvýšiť pomer recyklovaných materiálov vo svojich produktoch.

Dôvodov, prečo polopodzemné kontajnery MOLOK výrazne vyčnievajú spomedzi konkurencie je hneď niekoľko. Jedným z nich je bezpochyby fakt, že pri ich výrobe sú používané recyklované materiály. Zakladateľ spoločnosti REDOX-ENEX s.r.o. Ing. Ján Hricko túto tému približuje slovami: „Najmä recyklovaný polyetylén a polypropylén, čo výrazne znižuje uhlíkovú stopu a dopad na životné prostredie. Samotné kontajnery sú po skončení životnosti plne recyklovateľné, to znamená sto percent materiálu sa dá znovu použiť“. Spoločnosť REDOX-ENEX s.r.o. k je najväčším dodávateľom polopodzemných kontajnerov na zber komunálneho odpadu na slovenskom trhu.

Spoločnosť REDOX-ENEX považuje MOLOKy za ideálne riešenie v zbere komunálneho odpadu, ktoré navyše nevyžaduje nákladnú údržbu. Pri relatívne malej ploche, ktorú zaberajú, poskytujú maximálny zberový objem. To môže viesť napríklad ku zníženiu počtu súčasných nadzemných stojísk (jedno stojisko polopodzemných kontajnerov MOLOK = až piatim stojiskám nadzemných kontajnerov), alebo k optimalizácii množstva vývozov. V oboch prípadoch je výsledkom redukcia emisií a negatívnych vplyvov na životné prostredie a i nákladov.

Podstatou zberu komunálneho odpadu do polopodzemných kontajnerov MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX je to, že dve tretiny ich kapacity sú pod zemou, kde je výrazne nižšia teplota prostredia, čím dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a tým aj k eliminácii zápachu. Odpad sa ukladá do hĺbky až 2,5 metra, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou váhou odpadu. Polopodzemné kontajnery MOLOK nie sú ani takým veľkým lákadlom k vandalizmu, či k opätovnému vyberaniu odpadu, ako tomu je pri klasických nadzemných kontajneroch.

Na Slovensku máme viac ako 3000 inštalácií originálnych polopodzemných kontajnerov od výrobcu MOLOK, ktorý je na svetovom trhu viac ako 30 rokov. Aj to je dôkaz toho, že ich vysoká kvalita prináša užívateľom komfort, ktorý si uvedomujú a oceňujú. Spoločnosť MOLOK pôsobí vo viac ako 40-tich krajinách sveta s celkový počtom viac než 180.000 inštalácií.

Viete si predstaviť polopodzemné kontajnery MOLOK vo svojom meste? Ak áno, spýtajte sa nás na ďalšie výhody a na postup ako ich získať na: [email protected] , www.redox-enex.sk alebo nám zavolajte na 0911414112.

O vypracovanie štúdie, realizáciu na kľúč vrátane projektu a vytýčenia sietí až po inštaláciu kontajnerov sa postará REDOX – ENEX za vás.