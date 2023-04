Dovozy lacného ukrajinského obilia spôsobujú poľnohospodárom z Vyšehradskej štvorky (V4) výrazné problémy. Jediným efektívnym riešením zložitej situácie je znovuzavedenie dovozných ciel a kvót na ukrajinské agrokomodity. Zhodli sa na tom zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín V4 na utorkovom spoločnom rokovaní v Brne. Informoval o tom Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Priblížil, že poľnohospodári z Vyšehradskej skupiny v súčasnosti majú na skladoch milióny ton obilia zo starej úrody, ktoré nedokážu predať za rentabilné ceny. Nová úroda je pritom už „za dverami“.

Agropotravinárske samosprávy krajín V4 spoločne so zástupcami organizácií poľnohospodárov z Chorvátska a Rumunska preto vo výzve Európskej komisii apelujú na urýchlené obnovenie dovozných ciel a kvót na agropotravinárske výrobky. Zároveň dodávajú, že zrušené môžu byť až potom, ako sa Ukrajina stane členom EÚ so všetkými právami a pravidlami. Toto opatrenie má pomôcť s riešením dramatickej situácie ešte pred novou žatvou.

„Zámer Únie bol určite správny, ale prax postupne dostala našich poľnohospodárov do situácie, s ktorou sa môžu popasovať len veľmi ťažko. Ak si naozaj nechceme zničiť naše agropotravinárstvo, musíme prijať zásadné celoeurópske riešenia na ochranu domácich producentov. Ak sa však Únia rozhodne, že Ukrajina bude pokrývať európske potravinárske potreby, tak je nutné Ukrajinu implementovať do Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ale so všetkými dôsledkami a normami, ktoré tu dnes platia,“ povedal predseda SPPK Emil Macho.

EÚ sa po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu podľa Macha veľmi rýchlo dohodla na liberalizácii obchodu s Ukrajinou. Zahŕňalo to aj zrušenie dovozných ciel a kvót na citlivé poľnohospodárske komodity, ktoré mali cez územie SR len prechádzať do tretích krajín. Pestovatelia z Ukrajiny nemusia dodržiavať prísne normy EÚ v oblasti limitov pesticídov, priemyselných hnojív, správnej farmárskej praxe a podobne. Takéto v konečnom dôsledku lacné obilie sa potom v obrovských množstvách dostávalo aj na slovenský trh na úkor domácich producentov.