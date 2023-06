Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nekandidovať v najbližších prezidentských voľbách môže nabudiť predsedu strany Smer-SD Roberta Fica k opätovnej kandidatúre. Politológ Tomáš Koziak si myslí, že prezidentkino rozhodnutie nebude mať veľký vplyv na to Ficove.

„Do rozhodovania Roberta Fica vstupujú iné faktory. Som presvedčený, že ak sa Fico predsa len rozhodne kandidovať, tak sa prezidentom nestane. Myslím si, že aj predseda Smeru-SD vníma, že jeho prípadná kandidatúra by skončila ďalším fiaskom," uviedol Koziak.

Fico podľa politológa spoločnosť veľmi silným spôsobom rozdeľuje, tak, ako to v minulosti robil len Vladimír Mečiar.

„Človek, ktorý takýmto spôsobom rozdeľuje spoločnosť, bude zákonite neúspešným kandidátom. Automaticky by sa zopakovala situácia z prezidentských volieb v roku 2014. Fico sa dostal spolu s exprezidentom Andrejom Kiskom do druhého kola volieb. Ľudia vtedy mali na výber, buď budú voliť Fica, alebo budú voliť ,neFica´," vysvetlil Koziak.

Dodal, že takáto situácia by sa zopakovala aj v roku 2024, pretože všetci, ktorí by si nepriali Roberta Fica na poste prezidenta, by zahlasovali za druhého kandidáta, nech by to bol ktokoľvek. V takejto situácii podľa politológa nemá Fico reálnu šancu stať sa prezidentom.

„Mohlo by to naštrbiť ešte viac jeho obrovské ego. Nestal sa ústavným sudcom, nestal sa prezidentom. Prehral tu najmä pre to, že ľudia volili nie Andreja Kisku, ale volili ,neFica´," dodal.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa nebude v prezidentských voľbách v roku 2024 opätovne uchádzať o funkciu hlavy štátu. Uviedla to v utorok vo svojom vyhlásení.