Je zarážajúce, že úradujúci premiér Eduard Heger sa rozhodol odísť do strany s minimálnymi preferenciami. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied. Vystúpenie Hegera z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bol podľa neho očakávaný krok, i keď mu trvalo veľmi dlho, kým konečne oznámil svoj odchod.

„Už niekoľko mesiacov sme počúvali, že Heger chce odísť z OĽaNO. Samotné ohlásenie bolo dosť podivné, krátko pred polnocou,“ hodnotí politológ. Heger vstupuje do Modrej koalície, ktorej predošlý názov je Spolu – občianska demokracia. Marušiak poukazuje na to, že je to mimoparlamentná strana, ktorá doteraz vystupovala ako opozičná strana.

„Zrazu prijíma do svojich radov premiéra. Mimoparlamentná vládna strana je naozaj unikát, ktorý asi nikde okrem Slovenska nepoznajú,“ skonštatoval.

Marušiak predpokladá, že vstup Hegera Modrej koalícii preferenčne pomôže. V súčasnosti si však netrúfa odhadnúť, či dosiahne päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti do parlamentu.

„Nepredpokladám, že by dosiahla oveľa viac ako päť percent. Heger nie je líderskou osobnosťou. Nevystupoval ako líder ani len vo vláde, ktorej bol premiérom,“ poukázal. Marušiak predpokladá, že k Modrej koalícii sa ešte pripoja ďalšie menšie politické subjekty.

Na scéne je podľa neho viacero strán, ktorých ambície nezodpovedajú ich reálnym preferenciám. Zároveň poukázal na to, že Modrej koalícii s Hegerom bude konkurovať aj novovznikajúca strana Mikuláša Dzurindu.

„Bude to len ďalšia fragmentácia politických strán. Malé pravicové formácie si budú navzájom kradnúť hlasy,“ domnieva sa politológ.