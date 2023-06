Politické strany a hnutia majú už len týždeň na podanie kandidátnych listín do septembrových predčasných parlamentných volieb. Urobiť tak musia do nedele 2. júla do polnoci.

Kandidátnu listinu môže podať strana, respektíve hnutie, ktoré je riadne registrované. Môže na nej byť najviac 150 kandidátov. Strany môžu tiež utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátku. Po jej podaní už nie je možné kandidátku dopĺňať ani meniť poradie osôb.

Súčasťou kandidátky musí byť aj potvrdenie o uhradení volebnej kaucie. Rezort vnútra vráti kauciu do mesiaca po vyhlásení výsledku volieb strane alebo koalícii, ktorej kandidátka nebola zaregistrovaná, alebo strane, respektíve koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Kandidátka musí obsahovať aj zoznam členov najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov alebo zoznam členov strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátke. Rezort vnútra okrem toho priblížil, že strany majú doručiť kandidátnu listinu v listinnej aj elektronickej forme.

Štátna volebná komisia má lehotu na zaregistrovanie kandidátnych listín do 22. júla.

Voľby do Národnej rady SR budú v sobotu 30. septembra 2023. Termín v uplynulých dňoch vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár. Termín predčasných volieb už bol zverejnený aj v Zbierke zákonov SR.