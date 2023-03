Predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš verí, že sa poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi podarí spojiť všetky menšie demokratické strany, a to hlavne Kresťanskodemokratické hnutie a stranu Aliancia.

Kľúčový zápas o zachovanie právneho štátu

Ich hlasy by podľa Šipoša vo voľbách prepadli a pomohli by tak mafii a extrémistom. Šipoš to uviedol na svojej sociálnej sieti po tom, čo Heger v noci na sociálnej sieti oznámil svoj odchod z OĽaNO.

„Heger sa definitívne rozhodol pre vlastnú politickú cestu. Jeho rozhodnutie beriem na vedomie a zároveň mu ďakujem za všetko pozitívne, čo pre hnutie OĽaNO, ako aj pre celé Slovensko urobil," doplnil Šipoš s tým, že on bude pod vlajkou OĽaNO aj naďalej pokračovať v boji proti korupcii a za lepšie Slovensko.

„Čaká nás príprava na kľúčový zápas o zachovanie právneho štátu. Ideme naplno a sústredíme sa len na jeden cieľ - znovu poraziť mafiu," uzavrel.

Ostrá kritika Sólymosa

Na Hegerovo vyhlásenie reagoval aj predseda Republikovej rady strany Aliancia László Sólymos. Podľa neho je Eduard Heger aj mimo hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti zodpovedný za to, čo sa na Slovensku stalo. Rovnako je zodpovedný za rozorvanú spoločnosť, vybičované emócie a nespokojnosť.

„Heger je aj mimo hnutia zodpovedný za vyčíňanie svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča, aj za nečinnosť svojich ministrov. Je zodpovedný aj za to, že po páde jeho vlády nám ostali na krku skoro rok. Je to absolútne bezprecedentné," vyhlásil Sólymos s tým, že premiér a ministri možno dúfajú, že ak sa pred voľbami rozutekajú z OĽaNO, tak voliči zabudnú na to, kam Slovensko od roku 2020 doviedli ako morálne, tak aj ekonomicky.

„Mohli by sme si myslieť, že Eduard Heger na ohlásenie svojho rozchodu s Igorom Matovičom a materského hnutia mal zvoliť dôstojnejší postup, ako polnočný post na sociálnej sieti na spôsob OĽaNO. Rovnako si môžeme myslieť, že jeho odchod veľa vody na politickej scéne už nenamúti, lebo ľudia nie sú hlúpi," uzavrel Sólymos.

Eduard Heger potvrdil svoj odchod z hnutia OĽaNO. Ako uviedol na sociálnej sieti krátko pred polnocou, jeho úloha v hnutí sa naplnila. „Dnes sa moja úloha a poslanie v hnutí naplnili. Mám vlastnú víziu o politike. Viem, že ak ju chcem naplniť, musím sa vydať vlastnou cestou. Život jednoducho prináša situácie, kedy sa musíme rozhodnúť. Ja to robím dnes,“ napísal Heger.