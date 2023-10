Priemyselná produkcia v Nemecku v auguste pokračovala štvrtý mesiac po sebe v poklese. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa znížila o 0,2 percenta, pokles však spomalil z 0,6 percenta v predchádzajúcom mesiaci. Nižšia bola výroba energií a v stavebníctve, výroba áut sa však zvýšila. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil nemecký štatistický úrad.

Júlový údaj bol revidovaný z pôvodného poklesu o 0,8 percenta. Medziročne sa priemyselná výroba znížila o dve percentá. Bez energetického priemyslu a stavebníctva bola nižšia o 0,7 percenta. Výkon v jednotlivých sektoroch ekonomiky sa líšil. Produkcia v stavebníctve sa medzimesačne znížila o 2,4 percenta a v energetickom sektore o 6,6 percenta. Znížila sa aj výroba strojov a zariadení, a to o 2,3 percenta.

Naopak, výroba v automobilovom priemysle stúpla o 7,6 percenta. Bez stavebníctva a energetického sektora výroba stúpla o pol percenta. Produkcia kapitálového tovaru vzrástla o 1,3 percenta a polotovarov o 0,5 percenta. Výroba spotrebného tovaru však klesla o 1,4 percenta. V menej kolísavom trojmesačnom porovnaní bola výroba od júna do augusta nižšia o 1,9 percenta. To je rovnaký pokles ako za tri mesiace do konca júla.

Nemeckí výrobcovia čelia viacerým hlbším problémom. Vojna na Ukrajine znamená, že sa už nemôžu spoliehať na Rusko, pokiaľ ide o lacnú energiu, zatiaľ čo starnúca pracovná sila sťažuje hľadanie zamestnancov a ako nákladná sa ukázala závislosť od Číny. Piatková správa však ukázala, že zákazky nemeckého priemyslu sa v auguste zvýšili viac, ako sa čakalo. Záujem bol o počítačové, elektronické a optické výrobky. Podľa analytikov je to známka toho, že sa kľúčový výrobný sektor krajiny, ktorý trpí spomalením svetovej ekonomiky a vyššími úrokovými sadzbami, možno stabilizuje. Výhľad pre tento sektor však zostáva neistý.