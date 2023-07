Odvetvie e-commerce môže čakať veľké zemetrasenie. Mnohí obchodníci majú preplnené sklady, ktoré sú dôsledkom prudkého rozvoja celého odvetvia v období pandémie. V súčasnosti sa dopyt ustálil približne na číslach z roku 2019 a prebytok tovaru v skladoch obchodníkom blokuje finančné prostriedky. Tí sa ho tak budú musieť zbavovať, čím cena tovarov bude klesať. Informovala o tom spoločnosť Upgates, ktorá vytvára platformu pre prevádzkovanie e-shopov.

Obdobie pandémie spôsobilo obrovský nárast celého odvetvia e-commerce. Extrémne vysoký dopyt po tovaroch, najmä elektronike a voľnočasovom tovare, motivoval e-shopy vytvárať väčšie množstvo zásob, ako zvykli pred pandémiou. „Najvýraznejší prepad predajov evidujeme v oblasti elektroniky, kde hovoríme v porovnaní s rokom 2021 až o 30 percentnom poklese. Ten je však viditeľný aj v segmente sporákov a kúrenia, kde sú predaje vďaka upokojeniu trhu s energiami na polovičnej úrovni oproti minulému roku,“ uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti Upgates Martin Pech.

Po rozmachu počas pandémie sa podľa Upgates predajcovia najmä v segmente elektroniky a voľného času masívne zásobovali. Súčasný predaj však nie je taký silný ako v posledných dvoch rokoch, a preto majú predajcovia plnšie sklady ako obvykle, čo znamená, že v tovare ostáva príliš veľa peňazí.

„Viacero kolegov mi potvrdzuje, že segment tabletov a čiastočne aj notebookov úplne stojí. Kedysi bol o tieto produkty záujem, najmä v ére diaľkového štúdia, ale teraz opadol. Toto bude komplikácia predovšetkým pre najväčšie e-shopy na trhu, keďže plné sklady narúšajú cash flow,“ uviedol Michal Sádecký z e-shopu give.cz.

Na základe aktuálnej situácie preto spoločnosť Upgates predpokladá, že spotrebiteľov čaká leto plné výpredajov a zliav, a to nielen v oblasti elektroniky. „Pandémia a tiež nedostatok čipov sa podpísali na zvýšenom dopyte po elektronike. Ten sa však dostáva späť do hodnôt z roku 2019 a obchodníci sa budú musieť skôr či neskôr zbavovať prebytočného tovaru, ktorý im ostáva na sklade. Treba tiež zobrať do úvahy skutočnosť, že sa zákazníci naučili čakať na zľavy oveľa viac ako v minulosti, čo dostáva majiteľov e-shopov pod ešte väčší tlak,“ uzavrel Pech.