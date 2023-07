Nekonečné rady turistov, ktorí nedávno navštívili Paríž, Rím, Dubrovník, alebo aj Tokio, potvrdzujú jediné: dolár je stále silný napriek krátkodobým poklesom. The Economist píše, že od svojho vrcholu v septembri klesol o 13 percent voči košu vybraných mien. Situácia sa minulý týždeň vyostrila, keď spadol o tri percentá. Index DXY, ktorý meria silu menu voči šiestim ďalším, je najnižší od apríla 2022. Je to dôsledkom toho, keď Federálny rezervný systém začal zvyšovať úrokové sadzby.



Nedávne oslabenie dolára je vítanou správou najmä pre rozvojové krajiny, ktoré sa spoliehajú na financovanie v cudzích menách. Emisia dolárových dlhopisov na rozvíjajúcich sa trhoch dosiahla v roku 2022 jedenásťročné minimum. Najmenšie, najmenej likvidné a často najchudobnejšie trhy však minulý rok emitovali dolárové dlhopisy za menej ako desať miliárd dolárov, čo je výrazný pokles z 30 miliárd v roku 2021.

Bohužiaľ, pre tieto krajiny existuje dôvod pochybovať, že momentálne oslabenie dolára je začiatkom novej éry trvalého poklesu. Stačí sa pozrieť na okolnosti, ktoré spôsobili jeho pád. Údaje o inflácii v USA zverejnené 12. júla ukázali, že spotrebiteľské ceny vzrástli v júni medziročne len o tri percentá, čo je stále nad dvojpercentným cieľom Fedu. No je to najnižšia miera za viac ako dva roky a hlboko pod očakávaniami analytikov. Je možné, že Fed sa chystá vyhlásiť víťazstvo v boji proti inflácii.

Inde ešte inflácia úraduje

Inflácia mimo USA však klesá pomalšie, najmä v Spojenom kráľovstve a eurozóne. Dokonca aj v krajine s nízkou infláciou, ako je Japonsko, vzrástli v máji spotrebiteľské ceny medziročne o 3,2 percenta. Centrálnych bankárov v takýchto krajinách môže čakať ďalšie ťažké rozhodovanie. Vyššie sadzby by presunuli investície z aktív denominovaných v dolároch do mien s vyšším výnosom.

Treba zohľadniť aj pomalý rast americkej ekonomiky. Očakáva sa, že HDP krajiny v tomto roku vzrastie o skromných 1,3 percenta. Analytik Stephen Jen z Eurizon Capital, spoločnosti spravujúcej aktíva, prvýkrát predstavil myšlienku „úsmevu dolára“ pred niekoľkými desaťročiami. Teória naznačuje, že keď Severná Amerika predbieha svet, dolár s prílevom investorov posilňuje. Mena sa však môže posilniť aj vtedy, keď je najväčšia svetová ekonomika v útlme. To paradoxne zvyšuje dopyt po bezpečných štátnych dlhopisoch krajiny. S. Jen dnes vníma vlažný rast americkej ekonomiky ako znamenie prichádzajúcej slabosti dolára.



Je však ťažké zaručiť, že tieto hnacie sily budú pokračovať v rovnakej trajektórii. Každá z nich by sa mohla náhle otočiť, čo by spôsobilo ďalšie posilnenie dolára. Ak sa napríklad v USA ukáže, že inflácia bude tvrodohlavejšia, ako sa očakávalo, a prestane klesať tak rýchlo, politici Fedu dali jasne najavo, že by boli ochotní aj naďalej agresívne zvyšovať úrokové sadzby. Navyše je stále možné, že sa americká ekonomika pod ťarchou vyšších úrokových sadzieb spomalí, a to aj napriek pozoruhodnej odolnosti, ktorú doteraz preukazovala.

Platí, že americká ekonomika silnejšia ako jej konkurenti a americké akcie sú uprednostňované viac ako tie v iných krajinách. Pri týchto dvoch pilieroch sily je ťažké si predstaviť výrazne slabší dolár, uzatvára The Economist.