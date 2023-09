Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste zrýchlil a viac, ako naznačil predbežný odhad, keďže oslabenie sa rozšírilo z výrobného sektora aj na dominantný sektor služieb.

To naznačuje, že menový blok by mohol v aktuálnom treťom štvrťroku skĺznuť do recesie. Ukázali to v utorok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.

Eurozóna bude čeliť výzve

Podľa revidovaných údajov kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne po očistení od sezónnych vplyvov v auguste klesol na 46,7 bodu z júlových 48,6 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od novembra 2020 a menej než 47 bodov pri rýchlom odhade.

Hodnota indexu nižšia než 50 bodov signalizuje pokles aktivity v danom odvetví.

„Eurozóna neskĺzla do recesie v prvej časti roka, ale druhá polovica bude predstavovať väčšiu výzvu,“ povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Komerčnej banky v Hamburgu.

Tento výsledok prispel k revízii vývoja HDP euroregiónu, pričom sa teraz predpokladá jeho pokles o -0,1 percenta v treťom štvrťroku.

Veľký pokles u služieb, zmiernenie pri výrobe

Z prieskumu ďalej vyplýva, že PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, v auguste klesol na 47,9 namiesto na 48,3 bodu pri rýchlom odhade z júlových 50,9 bodu, keďže rast nákladov na pôžičky aj vysoké životné náklady obmedzili výdavky spotrebiteľov.

Čiastkový index nových objednávok, meradlo dopytu, sa znížil hlbšie pod hranicu rentability na 46,7 zo 48,2 bodu v júli, čo je jeho najmenšia hodnota od začiatku roka 2021.

Ale pokles aktivity vo výrobnom sektore sa minulý mesiac zmiernil. To naznačuje, že to najhoršie už môžu mať továrne v bloku za sebou. Presnejšie, PMI výrobného sektora sa v auguste zvýšil, no len na 43,5 bodu zo 42,7 bodu v júli. To je jeho najväčšia hodnota za tri mesiace, ale stále hlboko pod hranicou 50 bodov a menej než 43,7 bodu pri rýchlom odhade.

Najhoršie je na tom Nemecko

Firmy v eurozóne zatiaľ neočakávajú obrat k lepšiemu. Naznačuje to index zamestnanosti, ktorý v auguste klesol na 50,2 z 51,4 bodu. „Zamestnávatelia neboli príliš naklonení posilňovaniu svojich tímov,“ poznamenal de la Rubia, podľa ktorého zhoršovanie situácie povedie k rušeniu pracovných miest.

Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora najväčšieho hospodárstva bloku Nemecka sa v auguste prepadol na 39-mesačné minimum 44,6 bodu (44,7 bodu pri rýchlom odhade), PMI Francúzska klesol na 46 bodov (33-mesačné minimum).

PMI Talianska dosiahol 48,2 bodu (najmenej za 10 mesiacov) a španielsky PMI sa znížil na 48,6 bodu. Jedine PMI Írska sa udržal nad hranicou 50 bodov, aj keď je jeho augustová hodnota 52,6 bodu najnižšia za štyri mesiace.