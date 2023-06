Jeden z bývalých výkonných riaditeľov reťazca supermarketov Whole Foods Walter Robb vo februári 2021 prirovnal prechod spotrebiteľov na rastlinné náhrady mäsa k tak rozsiahlemu trendu, akým bola digitalizácia. Investori vtedy zrejme ešte netušili, aké náročné časy ich čakajú, píšu The Financial Times.

Index sledujúci 46 spoločností zaoberajúcich sa rastlinnými potravinami pár mesiacov po Robbových slovách dosiahol vrchol. Odvtedy klesol o polovicu vinou slabých predajov a rastúcich úrokových sadzieb.

Podiely kalifornskej spoločnosti Beyond Meat, priekopníka na poli rastlinných mies, v roku 2019 prudko stúpli. Svoju podporu jej vyjadrili aj herec Leonardo DiCaprio či manželia Melinda a Bill Gatesovci. Na krátky čas si firma udržala trhovú hodnotu viac než 14 miliárd dolárov. Odvtedy jej akcie klesli o zhruba 95 percent. Akcie ďalšieho výrobcu rastlinných alternatív, spoločnosti Oatly, od roku 2021 klesli o 90 percent.

Aj napriek rozmachu investícií do eticky zameraných projektov a obávam z uhlíkovej stopy mäsového priemyslu, sa náhradám mäsa nepodarilo získať priazeň spotrebiteľov. Podľa analytikov bude tento trend pretrvávať dovtedy, kým sa ich výrobcom nepodarí plne napodobniť chuť či textúru mäsa.

Záujem spotrebiteľov nie je jediným problémom, ktorému firmy ako Beyond Meat čelia. Okrem toho im rastie nová konkurencia v podobe kultivovaných alternatív, t. j. mäsa vyrobeného v laboratóriách. Zdá sa, že tie vyhrávajú na všetkých frontoch. Podľa odborníkov sú tak pre mäsový priemysel z dlhodobého hľadiska oveľa väčšou hrozbou. Ani tieto firmy však nie sú z najhoršieho vonku.

Steakholder Foods je izraelská firma, ktorá sa zaoberá výrobou umelého mäsa. Medzi jej investorov patrí jeden z najúspešnejších hedžových fondov sveta Renaissance Technologies. Aj napriek tomu sa jej akciám nepodarilo vyhnúť klesajúcemu trendu a za posledné dva roky sa ich úroveň prepadla o 92 percent.