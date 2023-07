Ceny pohonných látok by sa mohli zvýšiť. Rusi totiž razantne obmedzujú vývoz ropy a v tandeme so Saudskou Arábiou obmedzia jej ťažbu. Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank. Stúpa podľa neho jednak cena ropy na svetových trhoch, ako aj veľkoobchodná cena palív na surovinovej burze v Rotterdame.

Spresnil, že ropa Brent 12. júla prvýkrát od konca apríla uzavrela obchodovanie nad psychologickou úrovňou 80 dolárov za barel. „Ropa zdražuje v dôsledku rozhodnutia Saudskej Arábie a Ruska od augusta ďalej obmedziť svoju produkciu ropy a exportovaný objem. Ruka v ruke s rastom ceny Brentu stúpa aj cena ruskej ropy Ural. Jej vývozný variant prekonal cenovú úroveň 60 dolárov za barel, a to prvýkrát od doby pred prijatím západných sankcií na ruský ropný priemysel na sklonku minulého roku,“ priblížil.

Pripomenul, že sankcie západným spoločnostiam zakazujú prepravu ruskej ropy za cenu vyššiu než 60 dolárov za barel, čo predstavuje problém napríklad pre gréckych námorných prepravcov. Tí ruskú ropu naďalej prepravovali aj po tom, ako sankcie vstúpili do platnosti. „Teraz pri prekročení hranice 60 dolárov za barel však už za takúto prepravu budú penalizovaní. To môže obmedziť dodávky ropy na svetové trhy a vytvoriť ďalší tlak na rast jej ceny,“ upozornil.

Ďalším tlakom na rast cien ropy je podľa Kovandu významný pokles vývozu ruskej ropy, ktorý je zreteľný od začiatku júla. Počas prvého júlového týždňa klesol námorný vývoz ruskej ropy bezmála o 40 percent, čo je tohtoročný najvýraznejší týždenný pokles. Rusko tak evidentne napĺňa svoju dávnejšiu hrozbu, že na západné sankcie na svoju ropu zareaguje citeľným obmedzením vývozu.

Ceny ropy vo štvrtok ráno posilnili. Trhy reagovali na správy o výraznom spomalení inflácie v USA a oživení dopytu po komodite v Číne. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 6.31 h SELČ 80,34 dolárov za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 23 centov (0,29 percenta).

Americké ministerstvo práce 12. júla oznámilo, že spotrebiteľské ceny v USA rástli v júni najpomalším tempom za viac ako dva roky. To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) na svojom najbližšom zasadnutí koncom júla úrokové sadzby ešte raz zvýši, potom by však mohla sprísňovanie menovej politiky ukončiť.

Dopyt podporila aj správa z Číny, kde objem dovozu ropy v júni medziročne vzrástol o viac ako 45 percent a dosiahol druhú najvyššiu úroveň v histórii záznamov.