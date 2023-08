Podvodníci, ktorí sa vydávajú za český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť, tento týždeň telefonicky vymámili od ľudí tisíce eur. V telefonáte volajúci tvrdí, že je zamestnancom banky a informácie získal od národného úradu. Snaží sa tak presvedčiť obeť, aby previedla svoje finančné prostriedky na „rezervný účet“, argumentujúc, že tým minimalizuje riziko krádeže peňazí.

Počas hovorov sú ľudia pod časovým tlakom, podvodníci ich nabádajú k prevodu peňazí. Páchatelia používajú okrem iného mená zamestnancov spomínaného úradu, ktoré pravdepodobne získali z verejne dostupných zdrojov. Týmto spôsobom sa snažia byť dôveryhodní.

„Konkrétne v jednom prípade sa im týmto spôsobom podarilo od obete vylákať viac ako 20-tisíc eur. Opätovne upozorňujeme, že telefonáty sú podvodné. Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť v rámci svojej činnosti nekontroluje prevod finančných prostriedkov. Inštitúcia už podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ informovala hovorkyňa úradu Eva Rajlichová.

Hovorkyňa uviedla, že ľudia by nemali byť vystavení nátlaku, ak sú terčom takýchto výziev. Mali by ukončiť hovor a osobne navštíviť pobočku banky alebo oficiálnu webovú stránku úradu či inštitúcie. Vo svojich kontaktoch by si mali vyhľadať oficiálne telefónne číslo, zavolať naň a overiť si, či hovor skutočne uskutočnil zamestnanec úradu alebo inštitúcie. Potom by mali kontaktovať svoju banku a políciu.

Páchatelia sú schopní napodobniť akékoľvek telefónne číslo vrátane toho oficiálneho. Obeti sa tak môže zdať, že prichádzajúci hovor patrí napríklad Národnému úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť alebo bankovej inštitúcii.

Podľa minuloročných údajov Českej bankovej asociácie sa počet kybernetických útokov na klientov domácich bánk za posledné dva roky zvýšil štvornásobne. Škoda na jedného poškodeného klienta dosiahla v priemere 6 700 eur. Výrazne sa zvýšil počet podvodných telefonátov, tzv. vishingov, ktoré patria medzi najzákernejšie.