Ida Tinová chcela pôvodne študovať umenie, no nechtiac sa ocitla na kurze podnikania. Teraz je priekopníčkou pododvetvia technologického priemyslu, ktoré bude mať čoskoro hodnotu viac než jeden bilión dolárov, píše portál CNBC.

Tinová spojila svoje umelecké zručnosti s citom pre podnikanie a založila najprv firmu na výrobu šperkov, potom firmu ponúkajúcu výlety na motorke a až v roku 2012 sa stala spoluzakladateľkou aplikácie Clue. Tá zhruba 11 miliónom používateľkám pomáha každý mesiac sledovať si svoj menštruačný cyklus, ako aj rôzne iné sprievodné príznaky, akými sú zmena nálady, hladina energie či stravovacie návyky.

Prelomový FemTech

Clue bola jednou z prvých takýchto aplikácií a časom ju začalo používať čoraz viac ľudí. Tinovej razom došlo, že okolo služieb týkajúcich sa zdravia žien neexistuje žiadna komunita. Priekopníčka sa tak snažila prísť na to, ako o tomto sektore či jeho produktoch hovoriť. „Naozaj som chcela prísť na niečo, čo by nás mohlo zastrešovať,“ vysvetlila Tinová, ako v roku 2016 prišla s pomenovaním „FemTech“ („female technology“, v preklade technológie pre ženy).

Pod tento názov teraz spadajú všetky druhy technológie a inovácií navrhnutých tak, aby riešili zdravotné problémy, ktoré trápia výlučne či neúmerne najmä ženy. Ide napríklad o aplikácie na sledovanie menštruačného cyklu, výrobky v oblasti sexuálneho zdravia, kardiovaskulárne lekárske prístroje či terapie súvisiace s duševným zdravím.

Ľudia pracujúci v sektore sa vďaka tomuto spoločnému pomenovaniu dokázali rýchlejšie a ľahšie nájsť, no vyplynula z neho ešte jedna významná výhoda. Pojem FemTech totiž pomohol investorom pochopiť, kam dávajú svoje peniaze.

„Je o niečo ľahšie povedať, že investujete do FemTech než do spoločnosti, ktorá ženám pomáha udržať si svoje nohavice suché,“ vysvetľuje Tinová. Dodáva, že vďaka spoločnému pomenovaniu sa podarilo túto oblasť dostať bližšie k mužom, čo má obrovský význam najmä z toho hľadiska, že mnoho investorov sú stále muži.

Podľa prognóz neziskovej organizácie FemTech focus bude mať tento nový sektor do roku 2027 hodnotu 1,186 bilióna dolárov.

Boj o investície

FemTech je odvetvie bohaté z inovačného aj kreatívneho hľadiska, no aj napriek tomu sem neprúdi dosť kapitálu na to, aby tak skoro došlo k jeho rozmachu.

„Keď vidíte to množstvo peňazí, ktoré sa investuje do elektrických kolobežiek či zdieľania áut, tak to, čo dostávame my, sú stále iba drobné,“ sťažuje sa Tinová a dodáva, že podniky pôsobiace vo FemTech zatiaľ šťastie na také úrovne investícií nemali.

Viac než 80 percent startupov bolo v rámci FemTechu založených ženami. Nie je tajomstvom, že takéto spoločnosti väčšinou dostávajú menej peňazí. Z februárových údajov firmy PitchBook vyplynulo, že v roku 2022 dostali firmy založené ženami v Spojených štátoch iba dve percentá z celkového kapitálu investovaného do startupov s rizikovým kapitálom.