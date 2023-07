Podnikateľská nálada v Nemecku sa v júli tretí mesiac po sebe zhoršila. Oslovení podnikatelia horšie hodnotia tak aktuálnu situáciu, ako aj výhľad. Uviedol to dnes mníchovský ekonomický inštitút Ifo. Cesta k oživeniu najväčšej európskej ekonomiky, ktorá sa snaží vymaniť z recesie, tak podľa analytikov bude ešte dlhá.

Index podnikateľskej nálady sa v siedmom mesiaci znížil na 87,3 bodu z júnových 88,6 bodu. Údaj za jún inštitút spresnil zo skôr uvádzanej hodnoty 88,5 bodu. Pokles bol mierne silnejší ako očakávali analytici v ankete agentúry Reuters, ktorí odhadovali júlovú hodnotu na 88 bodov.

Podniky boli znateľne menej spokojné najmä so súčasným stavom podnikania. Opäť sa tiež zhoršil čiastkový index očakávaného vývoja.

Firmy dostávajú čoraz menej nových zákaziek. Využitie kapacít sa znížilo o 1,4 percentuálneho bodu na 83 percent. Prvý raz po viac ako dvoch rokoch sa tak dostalo pod svoj dlhodobý priemer 83,6 percenta.

Klesol tiež čiastkový index pre sektor služieb. Poskytovatelia tam boli zreteľne menej spokojní so súčasnou situáciou, očakávania pre nadchádzajúce mesiace však boli o niečo menej pesimistické. Podnikateľská klíma a najmä výhľad do budúcnosti sa zhoršil aj v obchode. V stavebníctve sa ukazovateľ podnikateľskej klímy prepadol na najnižšiu úroveň od februára 2010. Väčšia nespokojnosť bola so súčasnou situáciou a zhoršil sa aj výhľad na nasledujúce mesiace.

Nemecko sa začiatkom tohto roka dostalo do technickej recesie, ktorá sa zvyčajne definuje ako dve štvrťroky hospodárskeho poklesu za sebou. V závere týždňa štatistici zverejnia predbežné údaje o vývoji hrubého domáceho produktu za druhý štvrťrok. Nemecká ekonomika je najväčšia v Európe a je od nej závislé aj množstvo slovenských firiem.