Suumit Shah je generálnym riaditeľom firmy Duukan, ktorá podnikom pomáha s tvorbou online obchodov. Nedávno na Twitteri napísal, že prepustil až 90 percent zamestnancov zákazníckej podpory po tom, čo ich svojím výkonom prekonal četbot s umelou inteligenciou. Teraz sa mu za to smeje celý internet, píše portál Business Insider.

„Pre tohto četbota AI sme museli prepustiť 90 percent zamestnancov podpory. Bolo to ťažké? Áno. Nutné? Bezpochyby,“ napísal Shah v príspevku, ktorý videlo viac než milión ľudí.

Podnikateľ vysvetlil, že četbot dokázal na otázky zákazníkov odpovedať do dvoch minút, zatiaľ čo zamestnancovi z mäsa a kostí to trvalo viac než dve hodiny. Dodal, že vďaka tomuto kroku firma ušetrí zhruba 85 percent nákladov, ktoré vynaložila na prevádzkovanie zákazníckej podpory.

We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.



Tough? Yes. Necessary? Absolutely.



The results?



Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%



Here's how's we did it 🧵