Na-Ťün strávil tri desaťročia exportom ojazdených kórejských vozidiel a automobilových dielov do celého sveta. Všimol si však aj príležitosť na rodiacom sa globálnom trhu s batériami do elektromobilov (EV), uvádza denník Financial Times.

V Soule založil startup Bastro, ktorý opätovne využíva batérie EV na iné účely. Jeho logika je jednoduchá: Batéria, ktorá už nedokáže poháňať vozidlo, má ešte potenciál napríklad na osvetlenie ulíc či domov, alebo napájanie spotrebičov a skladovanie energie. Ide o prenosné napájacie jednotky, na ktoré sa môžu domácnosti spoľahnúť aj v prípade výpadku prúdu.

Na-Ťün tvrdí, že recyklácia batérií je zložitý, špinavý a energeticky náročný proces. „Mám zásadu ‚10+10', čo znamená, že priemerná batéria EV by mala vydržať desať rokov v aute, po ktorých by malo nasledovať desať rokov jej využívania na iný účel,“ povedal. „Odoslanie batérií na recykláciu, keď sú len v polovici svojej životnosti, je hrozné plytvanie,“ vysvetlil svoju filozofiu.

Zatiaľ je počet batérií využívaných na pohon EV relatívne nízky, ale v priebehu desaťročia, keď sa elektromobilita v Európe a Severnej Amerike rozšíri, ich pravdepodobne výrazne pribudne. „Toto je mimoriadne dôležitý aspekt tohto priemyslu, ktorý jednoducho ešte nie je prepracovaný,“ povedal batériový analytik Tim Bush.

Mnohé z výziev, ktorým čelí Na-Ťün, pomáhajú ilustrovať niektoré z problémov, ktoré možno očakávať aj v širšom priemysle. Jedným z nich je bezpečnosť. Pohonné jednotky Bastro sú vyrobené z repasovaných nikel-mangán-kobaltových (NMC) batérií, na ktoré sa špecializujú poprední kórejskí výrobcovia batérií. Ale NMC batérie majú nepriaznivé protipožiarne vlastnosti a vyžadujú dôkladné testovanie, kým ich spotrebitelia môžu použiť.

„Ak by len jedna z mojich jednotiek niekedy v niečom dome začala horieť, zbankrotujeme a pôjdem do väzenia,“ povedal Na-Ťün. T. Bush poznamenal, že v budúcnosti bude musieť byť testovanie použitých batérií pre EV zavedené v masovom meradle nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj kvôli stanoveniu hodnoty jednotlivých batérií. „Pre auto so spaľovacím motorom máte počítadlo kilometrov a môžete sa pozrieť a zistiť, koľko kilometrov toto vozidlo najazdilo,“ povedal. Ale v prípade batérie nemusí nevyhnutne existovať vzťah medzi počtom najazdených kilometrov a jej stavom. „Záleží na tom, ako bola batéria nabitá a pri akých teplotách sa nabíjala, ako aj na tom, ako bolo vozidlo používané,“ spresnil.

Kto si získa dominantné postavenie v biznise s opätovne používanými batériami nie je zatiaľ jasné. Výrobcovia batérií, recyklátori, výrobcovia áut, predajcovia, lízingové spoločnosti, poisťovne, majitelia šrotovísk a individuálni majitelia vozidiel, títo všetci môžu bojovať o svoj podiel na ziskoch z prudko sa rozvíjajúceho trhu. Medzitým sa Na-Ťün sústreďuje na vývoj svojich produktov a rozširovanie siete šrotovísk. „Vyrábame produkty z batérií, ktoré majú stále 70 až 80 percent svojej kapacity, ale stoja len desať až 20 percent toho, čo stáli, keď boli nové,“ hovorí a dodáva: „Premieňame bronz na zlato.“