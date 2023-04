Craig Cohon má za sebou celkom neobvyklú kariéru. Tento 59-ročný kanadský podnikateľ v 90. rokoch pomáhal spoločnosti Coca-Cola vstúpiť na ruský trh a bol aj spolumajiteľom Cirque du Soleil. Chvíľu dokonca pracoval ako manažér operného speváka či pre Svetové ekonomické fórum.

Desiatky rokov cestovania po celom svete však na zdraví planéty zanechali stopy. Keď sa C. Cohon rozhodol vypočítať svoju uhlíkovú stopu, zohľadňujúc všetko od dospelosti po stravu v detstve, dospel k hodnote 8 147 metrických ton oxidu uhličitého, čo je 28-násobok celosvetového priemeru.

„Mám pocit, že som stopercentne zodpovedný za podiel, ktorý na ničení planéty mám. No na sto percent zaň aj nezodpovedám, pretože som si neúmyselných dôsledkov svojho konania nebol vedomý,“ povedal podnikateľ pre Bloomberg Green. „Teraz, keď to chápem, tak sa s tým osobne snažím niečo urobiť,“ dodal.

V apríli 2022 sa preto C. Cohon obrátil na spoločnosť Patch, aby zistil, ako by mohol podporiť dostatok projektov na odstraňovanie uhlíka. Bol to jeho spôsob, ako vykompenzovať desaťročia uhlíkovej stopy, ktorú za sebou zanechal. Patch sa teda na jeho život pozrel odborným okom a dospel k záveru, že podnikateľa by táto „náprava“ vyšla zhruba na jeden milión dolárov. Ten ale ani na sekundu nezaváhal, vyčerpal svoj penzijný fond na nulu a peniaze zveril do rúk Patchu. S firmou uzavrel dohodu, v rámci ktorej mu peniaze vráti, ak zafinancované projekty nesplnia sľúbené záväzky. Kanaďan si zažartoval, že práve z tohto dôvodu verí, že sa Patch postará o to, aby bola práca odvedená kvalitne.

V rámci zvyšovania povedomia o zmene klímy sa teraz C. Cohon „po vlastných“ vybral na cestu z Londýna do Istanbulu. Na tejto 2 620 míľovej (4,2-tisíc km) púti musí Kanaďan počas 153 dní každý deň prejsť aspoň 30 kilometrov. Do Istanbulu by mal dôjsť 5. júna – presne v deň svojich 60. narodenín.

Koncept uhlíkovej stopy je relatívne kontroverzný. Ľudia často hovoria o tom, že je to spôsob, ako sa firmy snažia zvaliť celú zodpovednosť na bežných občanov. C. Cohona však táto kritika vôbec nezaujíma. „Beriem na seba osobnú zodpovednosť za svoje činy, svoje správanie, svoje škody a robím niečo pre to, aby som to napravil,“ argumentuje podnikateľ s tým, že nikoho nenúti, aby nasledoval jeho príklad. Po ukončení svojej cesty do Istanbulu má C. Cohon podľa svojich slov v pláne oddychovať.