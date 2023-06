Európska centrálna banka (ECB) by mala pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, aby stlačila infláciu. A vlády eurozóny by mali znížiť rozpočtové deficity, aby jej pomohli a vytvorili priestor na ďalšie kroky. Uviedol to Medzinárodný menový fond (MMF).

Fond v pravidelnom hodnotení ekonomiky 20 krajín, ktoré zaviedli euro, ďalej uviedol, že vlády v Európskej únii by sa mali rýchlo dohodnúť na reforme fiškálnych a dlhových pravidiel, ktoré sú oporou eura.

„Sprísňovanie menovej politiky musí pokračovať, aby sa inflácia dostala včas k cieľovej úrovni (dve percentá),“ uviedol MMF v správe, ktorú predložil ministrom financií eurozóny a ECB.

Úroky na maxime

ECB 15. júna zdvihla svoje úrokové náklady na najvyššiu úroveň za posledných 22 rokov a upozornila, že tvrdohlavo vysoká inflácia je zárukou ďalšieho rastu úrokov na budúci mesiac a pravdepodobne aj nasledujúci.

Konkrétne, ECB zvýšila úrokové sadzby, už ôsme zasadanie po sebe, a to o 25 bázických bodov, pričom jej hlavná sadzba stúpla na štyri percentá a depozitná na 3,50 percenta, čo je ich najvyššia úroveň od roku 2001.

MMF vyzval vlády eurozóny, aby pomohli ECB znižovaním svojich výdavkov.

„Fiškálna konsolidácia by mala pokračovať, aby sa zmiernili inflačné tlaky a obnovil fiškálny priestor,“ uviedol MMF.

Európska komisia v máji predpovedala, že verejné financie eurozóny sa zlepšia, pričom agregovaný rozpočtový deficit sa tento rok zníži na 3,2 percenta hrubého domáceho produktu z minuloročných 3,6 percenta a v roku 2024 klesne na 2,4 percenta HDP.

Verejný dlh

Verejný dlh bude tiež naďalej klesať. Komisia ho tento rok vidí na úrovni 90,8 percenta HDP pre celú eurozónu, čo je pokles z 93,1 percenta v minulom roku a v roku 2024 na úrovni 89,9 percenta HDP.

Fond zároveň vyzval vlády v EÚ, aby dokončili prebiehajúcu reformu fiškálnych pravidiel, ktorých cieľom je zabrániť nadmernému zadlžovaniu vlád.

O reforme budú diskutovať ministri financií EÚ neskôr v piatok, ale neočakáva sa veľký pokrok, pretože Nemecko a Francúzsko sa stále nevedia dohodnúť, či by malo byť minimálne ročné zníženie dlhu povinné pre všetkých.

„Rýchla dohoda o reforme by podporila fiškálnu udržateľnosť z dlhodobého hľadiska,“ dodal MMF.