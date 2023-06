Lojalita voči zamestnávateľom je ohrozená. O lepšie platených príležitostiach uvažuje 40 percent zamestnancov podľa medzinárodného prieskumu spokojnosti s platmi. Uskutočnila ho Alma Career medzi viac ako 61-tisíc účastníkmi v 12 krajinách strednej, východnej a severnej Európy, vrátane Slovenska.

Prieskum analyzoval úroveň spokojnosti respondentov s platmi a vyplynulo z neho, že približne len jeden zo štyroch zamestnancov vyjadril spokojnosť alebo úplnú spokojnosť so svojím súčasným finančným ohodnotením. Až 32 percent respondentov uviedlo, že sú so svojimi zárobkami nespokojní.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že z hľadiska odmeňovania sa viac ako polovica respondentov cíti v práci podhodnotená, zatiaľ čo iba jedno percento sa vnímalo ako nadhodnotených. Zároveň 26 percent respondentov uviedlo, že ich súčasné platy považujú za primerané.

Tretina respondentov uviedla, že zvýšenie ich súčasného platu o 11 až 20 percent by stačilo na splnenie ich očakávaní. Ďalších 31 percent účastníkov si želalo zvýšenie mzdy od 20 do 50 percent, zatiaľ čo 13 percentám by stačilo zvýšenie platu o šesť až desať percent.

Päť percent účastníkov prieskumu vyjadrilo prianie zdvojnásobiť svoj aktuálny plat. Väčšina pritom svoje pracovisko blízkym neodporúča.

Do prieskumu boli zapojené krajiny zo skupiny Alma Career - Slovensko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Severné Macedónsko, Poľsko, Srbsko a Slovinsko. Okrem toho boli zozbierané údaje aj z Maďarska, kde Alma Career spolupracuje s partnermi. Na Slovensku prieskum realizovala spoločnosť Profesia prostredníctvom nástroja Platy.sk.

Alma Career je líder na trhu náborových služieb v 12 krajinách Európy, kde spolu ponúka aktuálne viac ako 1,5 milióna pracovných príležitostí, disponuje databázou s viac ako 4,3 miliónmi životopisov a viac ako piatimi miliónmi návštevníkov mesačne.