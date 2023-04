Každoročne na Slovensku vzrastá počet podnikov, ktorých majiteľ pochádza z cudziny. Vyplýva to z aktuálnej analýzy nadnárodnej poradensko-analytickej spoločnosti Dun & Bradstreet (D&B), podľa ktorej vlastní v súčasnosti firmu na Slovensku 56 944 podnikateľov z rôznych kútov sveta. Ide o nárast oproti 53 770 koncom roka 2021.

„Českí podnikatelia na slovenskom trhu vlastnia 13 838 spoločností, čo medziročne predstavuje nárast o 1 243 subjektov. Česi boli vlani zo všetkých krajín v nákupoch podielov vo firmách výrazne najaktívnejší,“ vyčíslila analytička D&B Petra Štěpánová.

Počet spoločností, do ktorých českí podnikatelia pravidelne na Slovensku vstupujú, z roka na rok rastie. V roku 2018 to bolo 10 341 podnikov, na konci roka 2021 počet českých vlastníkov našich subjektov dosiahol 12 595. „Tento fakt ovplyvňujú nielen historické väzby a teritoriálna blízkosť, no aj nulová jazyková bariéra či podobná ekonomická situácia v oboch krajinách. Celkový kapitál, ktorý ovládajú, však v porovnaní s rokom 2021 klesol, z 2,8 na 2,6 miliardy eur,“ opísala Štěpánová.

Na druhom mieste sú maďarskí vlastníci s 12 033 firmami. Prvú trojicu uzatvára Rakúsko, ktorého občania vlastnia na Slovensku celkovo 4 144 subjektov. Päticu najčastejších vlastníkov tvoria ešte Ukrajinci (2 574) a Nemci (2 374). Dáta zároveň ukázali, že najväčší objem kapitálu v základnom imaní kúpených firiem vlani ovládli vlastníci z Nemecka (medziročný nárast o 1,5 miliardy eur) a Luxemburska (nárast o 1,2 miliardy eur).

Celkový objem kapitálu vo forme základného imania, ktorí v súčasnosti držia cudzinci vo firmách na Slovensku, predstavuje hodnotu 74,3 miliardy eur. V porovnaní s koncom roka 2021 ide o pokles o 300 miliónov eur.