Od januára do augusta narástol počet nových sporiteľov v druhom pilieri o viac ako 55-tisíc, v súčasnosti ich počet presiahol 1,8 milióna. Úspory v indexových fondoch tvoria takmer polovicu objemu 13 miliárd eur, ktoré sa zhodnocujú na budúce dôchodky. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

Od 1. júla začali dôchodkové správcovské spoločnosti presúvať úspory viac ako pol miliónu sporiteľov. Cieľom je zosúladenie rozloženia majetku sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou (PIS).

„Presunom úspor sa odstráni posledná zásadná slabina druhého piliera. Systém sporenia si na vlastný dôchodok tak bude ešte efektívnejší a výhodnejší ako doteraz," uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov s tým, že je dôležité, aby sporitelia v rizikových indexových fondoch ostali aj počas menej úspešného obdobia na finančných trhoch. Tento rok sú úspešné garantované, ale aj negarantované fondy.

Pasívni sporitelia sa presunuli

Predvolená investičná stratégia reflektuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť úspory iba v indexovom fonde. Následne sa zastúpenie tohto fondu znižuje o štyri percentá ročne v prospech dlhopisového fondu, až kým neklesne na nulu alebo sporiteľ nepožiada o dôchodok. Pasívni sporitelia sa automaticky presunuli do PIS. Sporiteľom narodeným od roku 1969 sa do indexových fondov presúva majetok aj príspevky. Pasívnym sporiteľom narodeným do roku 1968 sa do indexových fondov od júla presúvajú nové povinné príspevky.

„Sporiteľ si môže zvoliť PIS a kedykoľvek sa z nej môže vyviazať, pričom všetci boli informovaní listom alebo elektronicky. Takéto žiadosti podané po máji 2023 sa spracujú a úspory presunú jednorazovo. Postupný presun úspor sa ich netýka," priblížila asociácia. Do indexových fondov sa v počas necelých dvoch rokov presúva 3,7 miliardy eur. Cieľom je vyššie zhodnotenia, teda vyšší dôchodok z druhého piliera.

Od mája platí súčasne so vstupom na trh práce aj automatický vstup do druhého piliera. Aj keď je pre prvopoistenca vstup do druhého piliera automatický, účasť je dobrovoľná a sporiteľ sa môže do dvoch rokov od vstupu rozhodnúť, či zostane.