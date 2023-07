Počet Američanov, ktorí minulý týždeň prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol. To naznačuje, že trh práce je naďalej napätý, napriek tomu, že v júni vzniklo v USA menej pracovných miest, než sa očakávalo. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.

Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v USA v týždni do 8. júla 237-tisíc. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý sa údaje revidovali mierne smerom nahor, to predstavuje pokles o 12-tisíc. Analytici očakávali, že počet prvých žiadostí o podporu vzrastie na 250-tisíc z pôvodne uvádzaných 248-tisíc žiadostí za týždeň do 1. júla.

To znamená, že americký pracovný trh je stále napätý, aj keď údaje o tvorbe pracovných pozícií za mesiac jún boli omnoho horšie, než sa čakalo. V júni vzniklo v Spojených štátoch 209-tisíc nových pracovných miest. To je najmenej za 2,5 roka a výrazne pod očakávaniami analytikov, ktorí počítali s vytvorením až 240-tisíc nových pozícií.

Aj štvortýždňový priemer prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal mierny pokles. V rámci tohto ukazovateľa bolo zaznamenaných 246 750 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o 6 750 žiadostí.